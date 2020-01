Sinaloa le apuesta al turismo

Desde el lunes pasado se encuentran en Madrid, España, el gobernador Quirino Ordaz; el secretario de Turismo del estado, Francisco Javier García; el de Turismo federal, Óscar Pérez y un grupo de empresarios hoteleros que asisten a la Feria Internacional del Turismo, para promover convenios con promotores europeos y de todo el mundo, para atraer una mayor afluencia de turistas a Sinaloa. Le apuestan fuerte a la actividad turística.

En el 2029 el turismo dejó una derrama superior a los 5 mil millones de pesos en el estado, donde el destino playa principal es Mazatlán, pero también hay muchos visitantes a los pueblos señoriales y mágicos, así como a la ruta del ferrocarril de Chihuahua que representa un gran atractivo para los españoles y para todos los europeos.

La feria la inauguraron ayer, pero el gobernador y los funcionarios han sostenido, durante los últimos tres días con grandes empresas promotoras de turismo y hoteleros, como Barceló, Riu, El Corte Inglés y turista board y partnership, entre otros, y se analiza la posibilidad que se incrementen los vuelos de Canadá a Mazatlán y la hermandad con la ciudad de Valencia.

El Fuerte, donde la presidenta Nubia Ramos, se propuso reactivar el turismo por la ventaja de ser la puerta de entrada al maravilloso viaje de las Barrancas del Cobre, también logró firmar un convenio para la llegada de tours europeos que vengan a generar más empleos y derramas económicas en la región.

No hay más tiempo, Sinaloa tiene que diversificar su economía, dejar de depender en un elevado porcentaje de la agricultura e impulsar el desarrollo de la industria y del turismo, y en ese sentido han decidido empujar las autoridades.



Popurrí. No cabe duda, solo por momentos se tranquilizan las aguas en la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, y luego se vuelven a desbordar en grandes caudales, y después y cuando aún resuena el eco de las manifestaciones de maestros y trabajadores en demanda de pagos de las quincenas de diciembre y de los aguinaldos, que aún no se han resuelto por completo, surge ahora un nuevo conflicto.

Para hoy a las 11.30 horas, grupos de la comunidad indígena y del claustro universitario, están citando a reunión y a conferencia afuera de las instalaciones de la Vicefiscalía de la zona norte donde adelantan que leerán un documento en el que desconocen a la rectora Guadalupe Ibarra Ceceña y por supuesto que emprenderán acciones de protesta para obligar a que se le destituya.

La rectora no trae a los astros a su favor, porque a fines de diciembre sostuvo duelos de esgrima verbal a través de las redes sociales con el gobernador Quirino Ordaz, por disputas por presupuesto. ´

CASTIGO. Le salieron baratas las agresiones verbales al youtuber Paúl Velázquez a la síndica de la Central Mochis: la Comisión de Gobernación del Cabildo la suspende en sus funciones por dos meses.

SENADO. Activo aún en el receso del Senado, el senador Mario Zamora anuncia que en marzo o abril sesionarán en Guasave la Comisión de la Reforma Agraria, para recabar propuestas de especialistas y productores para nueva ley.