Sinaloa ocupa el lugar 32 en salario más bajo

Andamos muy mal en Sinaloa, ya que el ocupa la posición número 32 en el país por ser la entidad con el salario más bajo. Un empleado percibió un sueldo anual entre los 89 y 94 mil pesos, esto durante el 2018. El año pasado se registró en la entidad un incremento de 4997 pesos conforme lo registrado durante el 2017. Esperando que durante este año el incremento sea aun mayor con el fin de que la clase trabajadora en el estado pueda tener mejores oportunidades, el presidente del Colegio de Economistas, Leobardo Díaz, consideró que al iniciar una nueva administración federal el empleo no tendrá el crecimiento esperado en el estado y el país. Si usted forma parte del club de los trabajadores y desea más información, llame al ‘fon’ (667) 712 8232.

> Conexión al más allá

Urgen conectes con el más allá, no importa si es por medio de bolas de cristal, cartas, humo, rituales, o cualquier cosa de esas que se utilizan, esto pa’ ver si desde allá les pueden echar el pitazo a los polis municipales cuando el diablo quiera hacer de las suyas en los centros comerciales, pues con eso de que los asaltos están a la orden del día, en plena luz del sol y los agentes no pueden frenar la inseguridad, una ayudadita no les caería nada mal. Si tienes los dones, solo échale el fonazo al chaca de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono (687) 872 12 32.

> Espacio pa´almacenar motos

Si usted tiene un terrenito desocupado en Escuinapa, llame al Ayuntamiento. La dirección de Tránsito Municipal inició un programa de inspección de motociclistas y cada día asegura hasta 12 de esas unidades por no tener sus permisos en regla o porque sus choferes no utilizan casco. A ese ritmo el gobierno del alcalde Emmett Soto Grave no va tener lugar dónde mantener tantas motocicletas y es ahí donde usted puede tener una oportunidad. Si se decide aquí le dejamos el teléfono para que le eche una llamada: (695) 953 0019.

> Chamba pa´adivinador

El Ayuntamiento de Ahome necesita un adivinador de esos que le atinan a todo con una precisión quirúrgica pa’ que suelte la sopa de dónde quedó la lana que se le debió haber entregado a los Bomberos de Los Mochis por concepto de predial urbano, y es que los héroes anónimos nomás se quedaron mirando lejos como el chinito cuando se les dijo que no hay ni un centavo de los 3.5 millones varos que les tocan por la recaudación del predial. Ahí si usted se considera chacaloso en este “bisnes” y quiere hacerle un bien a la comunidad, por fa échele el fonazo al mero chaca de la administración municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al 01 (668) 8164002. ¡Urge!

> Camino amolado

Se buscan materiales de construcción de calidad para darle duro a la rehabilitación del camino entre Lomas del Valle y La Cuesta, en la ciudad de Guamúchil, ya que la raza asegura que el tramo está amolado desde el pasado mes de septiembre, luego de la inundación y es una lata pues el terreno está lleno de baches y disparejo. Si sabes dónde conseguir el material, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 673 732 06 38.