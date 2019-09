Sinaloa padece a improvisados de Morena

De periodistas. El encuentro sirvió para conocer la realidad que vive cada estado. Es el sentir auténtico de periodistas. El Teatro de la Ciudadela, en la Ciudad de México, lució abarrotado. Ver reunidos ahí a periodistas con experiencias acumuladas desde los 30 hasta los 50 años en las labores del diarismo no es poca cosa. Es la memoria histórica de cada entidad. Es la acumulación de experiencias ligadas todas a la actividad periodística. El evento fue para otorgar reconocimientos a periodistas con trayectorias de 30 años y más que todavía se encuentren en activo. Es un reconocimiento de pares, como bien lo dijo el presidente del Club de Periodistas Primera Plana, José Luis Uribe. El dirigente nacional del Club Primera Plana abordó el delicado problemas de la inseguridad que afecta a todo el país, pero particularmente de la violencia que azota a los periodistas mexicanos, al grado de que internacionalmente se ha catalogado el ejercicio periodístico en México como de “alto riesgo”. El periodistas no es enemigo del gobierno dijo, se equivocan. El periodista es quien al buscar la verdad, le da voz a las injusticias, que muchas veces incomodan a los gobiernos. Hoy en México se asesina más periodistas que en los países que están en guerra. Hoy, más que nunca se requiere y demanda la unidad del gremio periodístico ante los embates de los ignorantes. El líder nacional de Primera Plana hizo un llamado a la unidad del gremio ante la sin razón de los ataques de que son objeto a través de redes sociales por el solo hecho de disentir de las acciones del gobierno. En corto, compañeros periodistas de Guerrero y Veracruz comentaron que Sinaloa no es la excepción con los alcaldes de Morena impreparados, faltos de orden y visión que llegaron para hacer negocios personales. Pero no solo esos alcaldes que arribaron al poder junto a Morena fueron el tema. También los diputados que en Guerrero traen de cabeza al estado, y en Veracruz igual. Son improvisados que jamás pensaron llegar a convertirse en parte del poder. Así es que Sinaloa no está solo. Nos comentan que es en todo el país. Y algo peor. Creen estos alcaldes y diputados que están haciendo las cosas bien. En el evento del Club Primera Plana recibieron reconocimiento por su trayectoria periodística cinco compañeros de Sinaloa. Mario Martini, Francisco Chiquete, Bárbara Obeso, Dulcina Parra y este reportero.

No se la creía. En corto. Tranquilo. Mesurado. El cineasta Óscar Blancarte nos compartió un dato que pinta de cuerpo completo lo que está haciendo el alcalde Luis Guillermo Benítez. Dice Blancarte que a unos días de que se realizó la elección, “El Químico” se reunió con él en la Ciudad de México. Ahí, a bocajarro y como primera expresión, “El Químico” le comentó: “No me la creo... Nunca pensé que ganaría”. Pasaron los días, las semanas y todavía sin asumir el cargo, “El Químico” invitó a Blancarte a una reunión donde estuvieron quienes serían parte de su gabinete. “Ahí, ‘El Químico’ era otro. Trataba mal a los que serían sus colaboradores. Mal se expresó de Alejandro Camacho. Y su pareja Gabriela (Peña Chico) dijo ahí que le gustaría que me hiciera cargo de Cultura”. “El Químico” cambió. Hoy, dice el cineasta, es un tipo que no escucha. No atiende consejos. Y solapa a corruptos. Y lo dicho por Blancarte es un secreto a voces que corre de boca en boca y tiene su origen en personas que en algún momento le creyeron al “Químico”. Confiaron en él. Y hoy se han dado cuenta de que es un tipo que cambió... Pero para mal. Ese es quien actualmente gobierna Mazatlán, dicho por sus propios examigos, que se han alejado, por salud, de él.