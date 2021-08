Sinaloa pone el ejemplo de madurez política en la transición de gobierno estatal

Sinaloa y la congruencia política. No es uno, son varios los secretarios de estado que se han sorprendido. Y es que el sostener reuniones con el gobernador en funciones, Quirino Ordaz Coppel, y el electo, Rubén Rocha Moya, no es cualquier cosa. Y podría ser que en Sinaloa sea la única entidad donde la transición de poderes estatales se está realizando con una madurez nunca antes vista. Los encuentros con los secretarios de estado tuvieron que pasar por el visto bueno del presidente López Obrador. Y además, en la disposición que han mostrado los secretarios de estado ante los dos gobernadores llama poderosamente la atención. El hecho de que el gobernador en funciones, Quirino Ordaz Coppel, y el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, acudan juntos a realizar gestiones de programas, de obras y autorización de proyectos en proceso de aprobación, habla de que ambos no quieren perder el tiempo. La civilidad política se manifestó aún más cuando Ordaz Coppel y Rocha Moya asistieron ayer al informe legislativo del senador Eduardo Ramírez, actualmente presidente del Senado. Ayer mismo Quirino y Rocha Moya acudieron juntos ante el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, donde se acordó continuar con las obras carreteras en proceso y hacerlo de inmediato. Lo que en estos momentos están haciendo Rocha Moya y Ordaz Coppel, por decir lo menos, es encomiable y se reconoce. Más cuando en el país persiste la división y los conflictos de interés.

Primero la salud. En el combate a la pandemia. En la estrategia por frenar los contagios, las muertes, lo que debe prevalecer es el interés común. ¿Y cuál es? El de preservar la vida. En las diferencias que han surgido por la disposición acordada por el Gobierno Municipal, encabezado por Luis Guillermo Benítez, y un grupo de ciudadanos por la exigencia de presentar el certificado de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a sitios públicos, debe quedar en claro que lo único que se busca es evitar que los mazatlecos sigan contagiándose. Los empresarios, particularmente los restauranteros y hoteleros, lo han entendido. El certificado de vacunación garantiza al interior de restaurantes y hoteles la seguridad de que todas las personas en su interior están vacunadas o en su defecto presentaron estudio negativo de Covid-19. La lógica y sentido común indica que debe prevalecer el interés por la salud, por la vida. Pueden estar en contra de esta medida, pero jamás en contra de evitar que más gentes sigan muriendo sin hacer nuestro esfuerzo.

¿Y las autoridades, qué? El grupo de delincuentes que fueron denunciados por ciudadanos de estar asaltando a automovilistas con el pretexto de “chocar” las unidades, también están atacando a turistas que arriban por carretera al puerto. Ante la impunidad con la que han estado operando estos delincuentes, la zona donde ahora están atacando es prácticamente todo Mazatlán. Y encontraron un nicho muy redituable, como es atacar a turistas que arriban en sus vehículos. Su modus operandi es simular un choque de autos. Descienden de las unidades. Intimidan a las personas y las obligan a entregarles dinero. Claro que los turistas para evitar problemas, porque les advierten que los vehículos quedarán detenidos, aceptan entregar dinero. Los delincuentes siguen aquí. Siguen asaltando. No se deje sorprender.