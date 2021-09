Sinaloa regresa a semáforo verde, pero ¿por cuánto tiempo?

La pandemia cede, pero ¿por cuánto tiempo? Después de un mes difícil marcado por el tercer rebrote de Covid-19 que descontroló los índices de nuevos contagios y casos activos en todos los municipios, Sinaloa regresa hoy al semáforo verde. Se trata de una escala epidemiológica con menor riesgos de contagio. No obstante, la recomendación de las autoridades de salud sigue siendo la misma: aplicar de manera permanente y estricta los protocolos preventivos para mantener cortadas las cadenas de contagios. El gobierno municipal de Mazatlán, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, asegura que mantendrá reforzados los operativos de inspección y vigilancia. El propósito es garantizar que las disposiciones sanitarias se respeten en todos los negocios del municipio. El Ayuntamiento sabe bien el alto costo económico, ademas del obvio costo en la salud pública de un nuevo rebrote. Mazatlán perdería su imagen como destino seguro para el turismo en los mercados nacionales y el posible retiro de los cruceros, cuyo arribo deja al menos 6 millones de pesos como derrama económica. Ayer, Mazatlán permanecía en 65 casos activos de Covid-19. No obstante, había 155 pacientes bajo vigilancia médica como casos sospechosos de portar el mortal virus.

Foco rojo. Las autoridades municipales y federales deben de poner una inmediata atención al sector pesquero de Rosario. Hay un conflicto a punto de estallar por la aparición de grupos que, al margen de la ley, se creen dueños exclusivos de zonas de pesca y toman decisiones con criterios personales que afectan en cadena a las cooperativas. Es un caso que no se debe desestimar y por el contrario, atender, antes de que algo más grave suceda.

El mundo maravilloso de Camarillo. Al ser cuestionado sobre la seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo contesta como si todo fuera paz y tranquilidad. Mientras hay expertos en seguridad que dicen que la mayoría de las cámaras de viodeovigilancia no sirven, él asegura que el 85 por ciento estaban en buenas condiciones. Eso dijo antes de que algunas fueran baleadas el sábado pasado. Por cierto, al parecer las cámaras no graban ni siquiera a los que las balean, lo que pone en duda de si en verdad servían. Hay rumores de que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Castañeda Camarillo, podría repetir en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Pero hay muchas organizaciones, y también agentes estatales, que no quieren que sea así porque aseguran que solo busca beneficios para él y unos cuantos allegados. El Culiacanazo, la balacera de Bagresitos que provocó la muerte de varias personas y el desplazamiento de todos los pobladores y la gran cantidad de desapariciones que se registran a diario, son solo algunos de los eventos donde este secretario de Seguridad ha quedado muy mal. Las fuga de reos y asesinatos en el interior del penal también lo son. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus informes de años pasados, en los cuales Castañeda Camarillo ya estaba a cargo, exhibieron la corrupción y el autogobierno en el interior del penal de Aguaruto, pero no se ha hecho nada para compartirlo. La balacera que dejó dos muertos el pasado sábado es algo por lo que se le debe cuestionar, y él dar cuentas. Cómo es posible que a los simples mortales les desbaraten la comida que llevan a sus familiares, que les “manoseen” todo el cuerpo para poder ingresar, y las armas nadie las detecta. Eso da la sospecha de que entran por la puerta grande.

¿Será? Presume el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, que en un encuesta donde fue evaluado junto con el secretario de Salud, Efrén Encina Torres, y el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, él fue el mejor calificado. La pregunta es, ¿acaso tomarían en cuenta para esta evaluación a los maestros y alumnos de las escuela Nakayama y las que fueron vandalizadas y que no han recibido ningún recurso?, ¿a esos padres de familia que rogaron que en sus comunidades les pusieran una antena repetidora para poder tener acceso al internet y que no tuvieron respuesta?, ¿o a todos esos padres de familia que están inconformes porque por quedar bien con el presidente de la República dijo sí al regreso a clases presenciales en algunos planteles educativos?