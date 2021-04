Sinaloa se ganará y las siete diputaciones federales también: Marko Cortés

Sinaloa se ganará. Marko Cortés se ve seguro. Se escucha convencido. En corto, platica cómo se va tejiendo el triunfo electoral que habrá de darse en Sinaloa. A un lado está Mario Zamora, candidato a la gubernatura por la coalición PRI, PAN y PRD. El líder nacional del PAN precisó que la coalición se creó precisamente para que los mexicanos tengan una alternativa que evite que el país esté caminando al fracaso. En Sinaloa, se tiene a los mejores candidatos. “Y vamos a ganar las siete diputaciones federales”. Y destacó la candidatura de la doctora Paloma Meneses, que va por la diputación federal del distrito 01, que cubre Escuinapa, El Rosario, Concordia y Mazatlán. Marko Cortés visitó ayer el sur de Sinaloa. Acompañado por Mario Zamora, encabezó eventos en Escuinapa, El Rosario, Concordia y culminó por la noche en Mazatlán. Para el líder nacional, fueron eventos muy participativos, importantes. Destacó la importancia de la elección del próximo 6 de junio, en donde la coalición PRI, PAN y PRD le abrirá la puerta a una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo que se refiere a la resolución que ayer dio a conocer el Tribunal Federal Electoral de rechazar definitivamente la candidatura de Félix Salgado Macedonio propuesto por Morena y de Raúl Morón, también propuesto por Morena a la gubernatura de Michoacán, el líder nacional del PAN señaló que el Trife aplicó la norma. Y la norma es para todos. También el INE resolvió rechazar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Lo que quiere decir que los diputados tendrán que ganar en las urnas y evitar que con triquiñuelas, como las que realizó Morena, tenga como hoy más del 50 por ciento de los diputados.

Lo que nos faltaba. Ahora la Presidencia de López Obrador pretende obligar a los periodistas a preguntar lo que ellos quieren y no exponerlo para que hable de asuntos electorales. El mismísimo asesor de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, dijo ante las indicaciones del INE al presidente que no siga abordando temas electorales, “hay que taparle la boca también a los reporteros, decirles qué no preguntar para no poner en riesgo al presidente”. Y lo declaró en una entrevista de Carmen Aristegui, que vieran ustedes es prolopezobradorista de hueso colorado. Scherer después intentó aclarar su dicho. Pero hasta Aristegui se lo comentó que eso no era el camino. Don Julio Scherer se volvería a morir de escuchar y ver lo que está haciendo su hijo.

¿Truena el PAS con Morena en Mazatlán? Los coordinadores del PAS recibieron la instrucción. Ya no compartirán su agenda con los morenistas que apoyan la candidatura del Químico Luis Guillermo Benítez. Y es que el Químico se ha colgado de los militantes y brigadistas del PAS en todo lo que va de esta campaña. Los pasistas son brigadistas ordenados, disciplinados, que cumplen cabalmente con las instrucciones que les llegan. Por citar un dato, ellos saben que un “crucero” programado deberá de contar por lo menos con 100 activistas. Cada célula tiene una función específica por ejecutar tanto en cruceros como en recorridos por colonias. Pero las brigadas del Químico son desordenadas y, eso sí, se “cuelgan” del trabajo que vienen realizando los pasistas. Si la versión es real, el Químico se tendrá que ir despidiendo de su anhelada reelección, por más argucias que esté realizando, como es utilizar a empleados municipales que declaran incapacidades o piden permisos para participar en labores campaña de Morena.