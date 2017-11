Sinaloenses, en la lista negra de Meade

El sinaloense más cercano a José Antonio Meade es el mochiteco Mario Zamora Gastélum. No hay absolutamente nadie en Sinaloa más cercano al precandidato del PRI a la Presidencia de México.

Hace unos años Mario Zamora afirmaba que su proyecto estaba en la Ciudad de México con su jefe Pepe Meade y le pegó en grande. Siempre estuvo cercano y al pie del cañón.

Cuando Meade asumió la Secretaria de Hacienda le ofreció Financiera Nacional a su pupilo Mario Zamora, el nombramiento tardó varios meses porque se abrió un proceso de expulsión en contra de Zamora Gastélum y la dirigencia dejó correr el caso. En esa ocasión los exgobernadores de Sinaloa le dieron el respaldo al entonces coordinador de delegaciones de Sedesol, otro respaldo fue la gestión directa de Pepe Meade. Aquí es donde surgen los amigos y la lista negra de políticos sinaloenses. Aquellos que le dieron la carta de respaldo tendrán puente directo al próximo candidato a la Presidencia del PRI, y aquellos que trabajaron en contra cuando fue candidato a presidente municipal de Ahome y posteriormente operaron para intentar expulsarlo del partido tienen seguro el veto directo a cualquier aspiración. Así es que desde el pasado lunes se acortó la lista de aspirantes del PRI al Senado por Sinaloa y hasta alguna alcaldía, sobre todo si son de Los Mochis.

‘Britneyseñal’. El día de hoy los maestros de la sección 53 y 27 van a presentar por escrito a Oficialía de Partes la solicitud de una disculpa pública de parte del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, Victor Corrales Burgueño, por las señas obscenas que les hizo hace un par de sesiones. Además, pedirán la destitución de su cargo como presidente de la Mesa Directiva.

Aquí uno de los grandes problemas de la bancada del PAS es la falta de un coordinador de comunicación es evidente que no les están haciendo bien el trabajo y que simplemente no sirven los asesores de Corrales Burgueño. Se había señalado a Enrique Zazueta como asesor del grupo parlamentario, pero simplemente no se ve el trabajo y si continúa en el cargo deberían estar pensando en removerlo. Además de que el comentario generalizado es que es soberbio y no tiene contacto con medios. Se prende un foco rojo para el partido en el Congreso del Estado. Deben estar muy preocupados por el frente de pelea que abrieron.

Congreso. Muy alto nivel político ha mostrado el diputado priista Carlos Montenegro. Sin duda, es de los mejores oradores del Congreso de Sinaloa, pero también se ha convertido en un mediador del grupo del PRI. El legislador ha demostrado que tiene actitudes, es de los más productivos dentro y fuera del Congreso seguro es de los que se ganaron la oportunidad de reelegirse y hasta le podría alcanzar para una federal, así que muy atentos.

Universidad. Para el próximo año la UAS está solicitando un incremento de 16 % al presupuesto con la finalidad de incrementar su calidad académica. Fue el mismo rector Juan Eulogio Guerra Liera quien llevó la solicitud a los diputados del Congreso del Estado. Todo parece que será positiva la solicitud de contar con más apoyo. Cabe destacar que Guerra Liera llegó a la audiencia respaldado por un fuerte grupo de universitarios. Nadie puede negar que la UAS es una gran institución de educación con calidad en sus docentes y gran cobertura en todo el estado. Seguramente recibirá el apoyo de los diputados locales. Los que se comprometieron a respaldar a la Casa Rosalina fueron Aarón Rivas, presidente de la Comisión de Hacienda y el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Corrales Burgueño.