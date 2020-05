Síndica de Ahome tiene atrapado al alcalde Chapman

EL INGENIO

Sin ceder. Los regidores agotaron ayer el diálogo para que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reconsiderara su negativa a convocar a sesión de Cabildo para ver asuntos importantes en el municipio, incluido el cumplimiento de ordenamientos legales de las cuentas públicas.

Al no darse por vencidos, lograron reunirse con el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro, pero pese a toda la argumentación el tema no avanzó porque Chapman se “montó en su macho” bajo el argumento de que no hay condiciones de salubridad por el coronavirus para la sesión, lo que muchos no le creen porque ya se ha reunido con sus funcionarios y estos realizan actividades públicas.

Quienes conocen de cerca y de lejos a Chapman aseguran que este ya se cerró y su terquedad no lo va a mover de su postura que no es otra cosa más que el de medir fuerza con los regidores, entre ellos los petistas.



Exhibido. El problema de Chapman es que con esa actitud los regidores y la síndica procuradora Angelina Valenzuela lo están exhibiendo hasta en tiempos de la emergencia. La jugada de los regidores es cumplir con la ley aún con la pandemia encima y si no se acata lo de la cuenta pública anual la responsabilidad se la van a achacar a él por asumir una conducta cerrada, a lo que los ahomenses están acostumbrados.

El coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota Murillo, y la síndica procuradora, entre otros, están valorando conforme al Reglamento Interior hacer la sesión sin el alcalde.

El tiempo lo tienen encima, pero tomando en cuenta el número de ediles que firmaron el oficio para solicitarle a Chapman que convocara a la sesión, fácil realizan la sesión ellos mismos.



Mal parado. El tema le está sirviendo a la síndica procuradora Angelina Valenzuela para dejar al alcalde Chapman muy mal parado. Y como que ya se ubicó. Lo de la cuenta pública anual aún le faltan días para señalarlo con índice de fuego de que el incumplimiento de remitirla al Congreso del Estado es su responsabilidad, pero en lo que sí lo tiene atrapado es en el hecho de que haya remitido las cuentas públicas del primer trimestre de 2020 sin pasar por Cabildo.

Ahí sí que Valenzuela tiene material para poner en aprietos a Chapman y su tesorera Ana Ayala Leyva, ya que violentaron varias normatividades, incluido el procedimiento que marca el Reglamento Interior.

Para empezar, a la síndica procuradora no le remitieron esas cuentas para su revisión, como lo marca la norma. Y eso que Chapman se dice muy cumplidor de la ley.



A domicilio. Como bomba cayó a los operadores del subsecretario de Planeación y Vinculación Social de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno, la revelación pública de que usan las tarjetas alimenticias de apoyo por el coronavirus para beneficiar al funcionario estatal en su carrera por la alcaldía de Ahome.

Ya se habla que ellos mismos acuden a las viviendas de los beneficiarios para decirles que se les otorgó el apoyo gracias a Osuna Moreno y los apuntan para que se sumen a su proyecto.

Obvio que esto provocó profundo malestar en dirigentes del propio PRI porque afecta la imagen del gobernador Quirino Ordaz y ni se diga del PAN que lo ven como una desventaja.



Preocupación. Un escándalo hay en Palacio Muncipal de El Fuerte ante las versiones de que un funcionario del grupo del tesorero Esteban Moreno salió positivo al Covid-19. Es obvio que los integrantes de este grupo que gobierna El Fuerte están preocupados.

Muchos aseguran que estos deben de aislarse para evitar propagar el virus a otros servidores públicos, o lo peor a la ciudadanía, si es que el funcionario los contagió.

Pero como no le quieren dejar “el mandado” al secretario del Ayuntamiento, Leonel Vea, su adversario político, no dejan de servir al pueblo.