Síndica de Angostura se reta sola

La seguridad de los estudiantes en Mocorito al parecer está pasando por alto, ya que lo de los autobuses escolares sin seguro sigue sin resolverse, pues poco se ha escuchado hablar del asunto. A pesar de que este es un problema algo vetusto y está por iniciar un nuevo ciclo escolar, todo sigue igual con los camiones. Un tema que apenas será abordado, según lo que se dice, lo que exhibe que desde que inició la administración de María Elizalde se ha tratado muy poco la situación o al menos eso es lo que dio a entender del sindico procurador Enrique Parra, que tuvo la iniciativa de revivir esta problemática.

Quien es muy bueno para sonreír y posar en las fotos es el diputado Fernando García, es raro cuando visita la región, pero cuando lo hace se preocupa por llevarse buenos recuerdos y salir bien en las postales que toman los diferentes medios. Sin embargo, sus visitas parecen ser solo sociales porque rara vez se le ha visto asistir a presentar algún proyecto o iniciativa; su paso por el Évora se limita a ser invitado de algún evento y nomás. De ahí en fuera los ciudadanos saben poco de lo que hace este personaje que “cumple” con una importante función para el estado, lo que también es señal de que no se preocupa por tener una cercanía con el pueblo y sus necesidades.

Pese a que hace algunas semanas en la región se tenían 30 casos de dengue sospechosos más seis confirmados, las estrategias de prevención de parte de la Jurisdicción Sanitaria No. III que dirige Julio López, han sido un poco escasas, o al menos es lo que dicen los mocoritenses que tienen más de cuatro meses sin ver una campaña de descacharrización o fumigación, mientras que deben de aguantar convivir con moscos en abundancia. Bien se ha dicho de parte del sector salud, que la mayor parte la debe hacer la sociedad con mantener limpios sus hogares; sin embargo, la situación en Mocorito requiere de la intervención de la Jurisdicción Sanitaria con prontitud porque es un gran riesgo para la ciudadanía continuar de esta manera, con tanto mosco y sin acciones para frenar su reproducción.

Quien debe de estar muy consciente de su trabajo es la síndica procuradora de Angostura, Adriana Lizbeth Sánchez Espinoza, y más cuando, en su reciente visita al municipio costero, el gobernador Rubén Rocha Moya mencionó en su discurso que los síndicos procuradores deben ser muy objetivos y prolijos en sus labores y estar siempre al pendiente de lo que hace el alcalde. Incluso recalcó que no deberían ser del mismo partido, pues lo consideró un defecto y un riesgo de solaparle actitudes o acciones. Situación que no se cumple en esta administración local, pues tanto el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta como la síndica procuradora son morenistas y de la misma campaña electoral, por lo que Sánchez Espinoza deberá hacer su trabajo a la perfección para no darle al gobernador algo de que hablar.