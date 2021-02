Síndica procuradora sustituta se "subordinó" a Billy Chapman

Absolutismo. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, habla maravillas de la síndica procuradora suplente sustituta, Jehovana Ariselda Martínez Armenta, por una razón: ella sí se subordinó a sus intereses. Chapman tiene el control absoluto de la oficina que debe ser el contrapeso de su poder, aunque ahora niegue que tenga esa función. Nada más aberrante que ese criterio apartado de la ley. Es el pensamiento absolutista, de pésima salud mental. Esto salió a relucir tras que al llegar al cargo, Martínez Armenta despidió a todo el equipo de trabajo de la síndica procuradora con licencia, Angelina Valenzuela Benites. Cuando esa decisión tuvo impacto adverso en la opinión pública, la síndica procuradora suplente sustituta negó que los haya corrido. Pero ayer ya a la gente de Valenzuela Benites no los dejaron checar y los citaron a Recursos Humanos para liquidarlos. La mentira por delante, pues. Para acabarla de rematar, dicen que el alcalde Chapman asegura que no tiene información de lo que ocurre en esa oficina. Se autoengaña. A los ahomenses desde hace mucho ya no les ve la cara.

La tirada. Por si faltaran más indicios de que está detrás de la intención de Jehovana Martínez de no dejar el cargo cuando regrese la síndica procuradora Angelina Valenzuela, el alcalde Chapman reveló uno nuevo: que con ella sí se entiende, por lo que espera hacer equipo con ella en lo que resta de su administración. Esa es su tirada. Algunos señalan que cuando Valenzuela regrese ya tienen preparada a Martínez Armenta para que no le entregue el cargo. El tema se revitalizará en la primera quincena de marzo, que es cuando se dará a conocer a los candidatos de Morena, en el que Valenzuela se anotó para la alcaldía. De hecho, el alcalde Chapman trata de imposibilitarla al “moverle” a la denuncia que interpuso en su contra por falsificación de declaración en la querella de amenazas que le imputó. Sin embargo, sobre Valenzuela le falta mucho para que en un momento dado la sentencien, como sí ocurrió con él. Y eso que la llama “ignorante”. Pues esa a quien le dice “ignorante” le ganó el pleito por violencia política, así como a su equipo jurídico, que se la da de primer mundo.

Un montón. En total fueron ocho los que se registraron para la rectoría de la Universidad Autónoma Indígena de México. Anatolio Lugo Félix, Israel Osuna Flores, Elvira Martínez Salomón, Ignacio Flores Ruiz, Anselmo Valenzuela Armenta, Marco Antonio Lozanía Cázarez, Moisés Rosalío Valdez López y Rufino López Torres son los que pretenden ser los sucesores de María Guadalupe Ibarra Ceceña. Unos tienen el sello de intereses partidistas, del tufo del exrector Concepción Castro, del gobierno estatal, pero la pelea se calcula que estará entre “Nacho” Flores y Moisés. Pero por el número de aspirantes, con lo que se fraccionará la votación, muchos dan por hecho que el que ganará es “Nacho” Flores.

Desánimo. Dicen que como ya le vieron “las orejas al lobo”, los líderes de los sectores en el PRI en Ahome están más animados para las candidaturas a las regidurías pluris que ir en la directa. Incluso, para no errarle quieren ir por las dos vías. Ese es el ánimo que existe en el PRI tras la definición de la candidatura para la alcaldía de Marco Antonio Osuna.

Percepción. El empresario transportista Vicente Picos está siendo objeto de una campaña de percepción en su contra por los priistas tras haber perdido Juan “El Burras” López, su candidato a la dirigencia de la Asociación Ganadera de El Fuerte. La intención es afectarlo en su aspiración por la alcaldía. Sin embargo, algunos dicen que Picos se va a reponer de ese golpe. Además, falta la definición de la candidatura Morena, PT, PVEM y PAS.