Sindicalizados se quejan de maltrato

Trabajadores sindicalizados del Stashag se quejaron a través de las redes sociales de malos tratos por parte del gobierno municipal. Aseguran que no son parejos con los empleados de ambas agrupaciones sindicales, pues mientras a ellos no les respetan sus categorías, a la gente del Satag le consienten todo y laboran hasta menos tiempo del que les corresponde. Los quejosos señalan que mientras ellos son categoría H General en el Stashag, en el Ayuntamiento los traen podando árboles, mientras que los que tienen esa categoría en el Satag para realizar dicha labor están en la sombrita dizque laborando, y hasta vales de gasolina les entregan; y a ellos ni un vaso de agua les dan. Los reclamos del Stashag siguen siendo continuos contra esta administración, cuando ellos pensaron en un principio que con Martín Ahumada Quintero como alcalde las cosas iban a ser diferentes para ellos, pero se quedaron solo con las ganas.

VECINOS DE LA COLONIA Lomas del Mar ya no hallan a quién dirigirse para que las desagüen una calle que está inundada desde el sábado y que pasa cerca de la escuela primaria del lugar. No entienden cómo en el Ayuntamiento suben y suben fotos de que andan laborando en las colonias afectadas por las lluvias, y con ellos no se han parado para nada. Los vecinos destacan que ya han hablado al Ayuntamiento para que les manden una pipa y saque esa agua que se convertirá en un criadero de moscos si continúa igual, pero la respuesta no les ha llegado. Por ahí seguirán a la espera, a ver cuándo se acuerdan de que ellos también pagan impuestos y merecen que su gobierno tenga atenciones hacia ese sector.

LA QUE SIGUE ESPERANDO que le contesten su comunicado en el Ayuntamiento es la diputada local Aurelia Leal López, quien se puso a disposición del gobierno municipal para apoyar en la solvencia de observaciones que se le hicieron a su administración, pero no le han respondido, luego de que el tesorero Marco Antonio Báez dijera públicamente que él no tenía tiempo para resolver dichas observaciones. Se sabe que la exalcaldesa de Guasave ahora se puso a disposición de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, pues quiere dejar en claro que en su gobierno las cosas se hicieron conforme a la ley, aunque algunos traten de hacer creer otra cosa.

PADRES DE FAMILIA se mostraron indignados por el incremento que se dio en los precios de los útiles escolares, ya que estos subieron hasta en un 30 por ciento, por lo que su bolsillo todavía quedará más golpeado de lo que ya estaba. Aseguran que el año pasado se gastaban entre 800 pesos y mil pesos para adquirir esos artículos, y ahora resulta que mínimo hay que pagar mil 400 pesos, lo que, sin duda, les resulta imposible a muchas familias, ya que, según ellos, comen o compran los útiles escolares. La realidad es que todo está subiendo de precio hoy en día. Los padres de familia ahora sí esperan con ansias que el Gobierno del Estado active su programa de útiles escolares, pues ahora sí que será de mucha ayuda.