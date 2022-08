Sindicalizados ya se cansaron de esperar

Los que dicen que ya no seguirán de bien portados y hasta advierten acciones fuertes son los sindicalizados del Stashag, y es que desde hace un mes que el alcalde los ‘calmara’ con eso de que mejor les conseguiría una audiencia con el gobernador para que ellos directamente le explicaran la situación, ningún avance se ha tenido al respecto, y para rematar, ni acercamiento ha tenido el mandatario municipal con los sindicalizados para decirles, por algún medio aunque sea, si no se ha podido y porqué. Ya dijeron que lo buscarán esta semana y en caso de no quedar conformes con la respuesta, o de no ser atendidos, volverán a las movilizaciones que ya han realizado anteriormente.

De manera repentina y ya con la mayoría de los invitados en el Centro Cultural Guasave, se decidió cancelar ayer la sesión del Consejo Municipal de Vigilancia Epidemiológica (Comuve), donde se trataría el asunto de la mitigación de la viruela símica, y la razón fue porque el alcalde Martín Ahumada Quintero nunca llegó al evento, quien al parecer se contactó con la directora de Salud Municipal, Andrea Leticia Espinoza Camacho, para darle sus razones, y de paso pedirle que le diera las gracias a los presentes, pues no habría reunión. Todo indica que el presidente municipal seguía con sus recorridos por las mismas colonias que siempre se inundan, aunque la cantidad de agua que cayó ayer no causó tantos estragos, pero tal parece que aún así él quería seguir en la calle viendo ese tema. ¿Será que se viene un cambio radical en cuanto a la atención que le da el alcalde a sus gobernados?

También se supo que causó mucha expectación en el área de Presidencia, que después de mediodía el alcalde citara en su oficina a la mayoría de sus directores de área, como si se prepararan para planear algún operativo especial, o bien, para acordar estrategias más efectivas para ofrecerle un mejor gobierno a los guasavenses, pero resulta que no era ni para una ni otra cosa, sino simple y sencillamente para acordar lo que harán mañana en el Día Mundial del Peatón. Dicen que este tipo de invitaciones para eventos que no son de tanta relevancia le llegan muy seguido a los regidores, pero la gran mayoría no asiste, por la misma razón de que no son tan relevantes, pero dicen que los ediles Águeda Valenzuela, Luis Antonio López Quiñónez y Cuauhtémoc Romero Sánchez no se pierden ni uno solo, sin importar de qué traten, pues a ellos lo único que les interesa es que el presidente municipal los vea ahí.

Ahora sí qué esperanzas tendrá la ciudadanía de que las autoridades reparen los derrames de aguas negras si desde hace un par de días frente al mismo Ayuntamiento de Guasave estaban borboteando las pestilentes aguas sin que se hiciera nada, pese a que en las oficinas de Relaciones Exteriores siempre suele haber muchísima gente haciendo fila afuera. Lo peor del caso es que mucho se habla del equipamiento y de las mejoras dentro de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, pero la realidad que tienen que oler los guasavenses a diario es otra que no tiene nada que ver con lo que tanto se pregona.