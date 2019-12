Síndicas amenazadas. Los alcaldes de Mazatlán, Ahome y Escuinapa son los principales sospechosos. Porque las síndicas procuradoras se negaron a plegarse a sus decisiones y solapar sus violaciones a la ley. No quisieron convertirse en simples comparsas de sus alcaldes. En el informe de actividades de la síndica procuradora de Escuinapa, Olivia Santibáñez, se conoció públicamente que ha sufrido amenazas. Y no solo eso, señaló al alcalde de ordenar limitar las obligaciones de sus funcionarios. Y que a ella solo le han permitido ejecutar tres o cuatro de sus funciones. Poco se conocía del fondo en el enfrentamiento que se ha dado en Escuinapa desatado por el alcalde Emmet Soto, de Morena, contra la síndica procuradora, Olivia Santibáñez. Y fue en el marco de su primer informe donde la funcionaria denunció que ha recibido “amenazas y bajezas”. Advirtió que para mantenerse en el cargo y seguir adelante ha tenido que echar mano del “coraje, valor y muchos...argumentos”. La denuncia de la síndica procuradora de Escuinapa se suma a la presentada por la también síndica, pero de Ahome, Angélica Valenzuela. Ahí también es claro que el principal sospechoso de esas amenazas es el alcalde Guillermo Chapman. Valenzuela incluso cuenta con protección para su seguridad que le proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. La demanda de la síndica prosperó en la Comisión de Derechos Humanos, que lanzó la recomendación para que el alcalde se disculpara públicamente. Cuestión que todavía están esperando. La situación en Mazatlán entre la síndica procuradora Elsa Bojórquez y el alcalde de Morena, Luis Guillermo Benítez, es igual o peor de tensa que las que se sabe se han presentado en Ahome y Escuinapa. Bojórquez no lo ha dicho públicamente, pero desde hace varias semanas han surgido comentarios de que ha recibido amenazas. Y pudiera ser hasta algo lógico cuando Bojórquez ha denunciado ilegalidades cometidas no solo por el alcalde Benítez, sino por su compañera Gabriela Peña Chico, que metió a la nómina del municipio a toda su parentela. Solo el perico le hizo falta. La Fiscalía General de Sinaloa bien debiera darle seguimiento puntual a la situación que están viviendo estas funcionarias municipales que han denunciado la serie de ilegalidades que están cometiendo los alcaldes de esos tres municipios.

El factor Viz. Como hace cuatro años, las apariciones públicas del empresario Jesús Vizcarra causan revuelo. Y es que coinciden con la preparación de procesos electorales en Sinaloa. Desde su derrota electoral ante Mario López Valdez, Vizcarra mejoró en la percepción de muchos sinaloenses, al grado de que al final del sexenio malovista su nombre fue incluido entre los más de 12 aspirantes a la gubernatura. Pero no pasó de ahí. Se concentró en sus negocios. Y todo iba bien hasta que apareció apoyando al candidato de Morena por la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla, que resultó más largo que la cuaresma. Intenta violar la ley y cambiar los dos años para los que fue electo por cinco. Recientemente, en un evento nacional, Vizcarra fue reconocido por la mismísima secretaria de Gobernación, Ola Sánchez Cordero. Ayer, en un evento de la UAS y como presidente del Consejo de Vinculación, fue también reconocido. Sin duda, Vizcarra levanta roncha a varios, incluido Morena.