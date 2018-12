Sindicato en la lona. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa (STASAE) en la actualidad no es ni la sombra de aquel organismo sindical empoderado, que hacía temblar a los gobernantes en turno por la fuerza de unión que poseía su base sindical que a lo largo de los años obtuvo importantes logros para su base trabajadora. Lázaro Isaías Hernández tenía el poder absoluto. Solo bastaba una palabra de él para tomar las oficinas gubernamentales a la hora que quisieran si no se cumplían sus demandas. Heredó su poder a Jaime Arturo Lizárraga Rojas, actual secretario general, sin imaginarse que le daría la espalda y serían él y su grupo cercano los que le infligirían la estocada final, sacándolo de la jugada, dando revés a las negociaciones realizadas en el último contrato colectivo que fue firmado el 1 de octubre con el exalcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, donde otorgaron siete nuevas plazas sindicales y 17 re categorizaciones. Estos acuerdos fueron anulados por el alcalde Emmett Soto Grave, quien anunció que por supuestas irregularidades en las firmas, el documento se anulaba, que no se reconocían las bases sindicales y las recategorizaciones, que fueron cambiadas por el aumento salarial del 2 por ciento para toda la base sindical.

Política recaudatoria. La política recaudatoria del gobierno municipal será estricta. Ya lo advirtió el alcalde morenista, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, que hará lo posible por que todos cumplan con el pago del predial. Por ello, en los próximos días se pondrá en operaciones una nueva dependencia que se encargará, específicamente, del cobro del predial a los morosos que abarca casi el 42 por ciento de los contribuyentes en el registro municipal.

Limpia en la Jumapam. Ya lo habíamos advertido en este espacio, y ayer, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, lo confirmó: al interior de la Jumapam se realiza una limpia de funcionarios de primer y segundo nivel, sospechosos de incurrir en actos de corrupción. El munícipe advierte que tan solo en la última semana se han dado de baja al menos a cinco trabajadores, y en los próximos días podrían sumar más, todos por el descubrimiento de tomas clandestinas en comercios y hoteles que no reportaban en las revisiones que realizaban.

Reforma educativa. Los legisladores del PRI y del PAN en el Congreso del Estado criticaron fuertemente la iniciativa enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados para revertir la reforma educativa. Según, con el priista Sergio Jacobo Gutiérrez, esto será un atentado contra la calidad de la educación y fortalecerá los actos de corrupción de los sindicatos. En la misma postura se manifestó el panista Jorge Villalobos Seáñez, quien señaló que López Obrador y los gobiernos de Morena están actuando como un viejo PRI recalcitrante y están devolviendo el control a las estructuras corporativas que tanto daño han hecho al país. En defensa de la reforma educativa planteada por AMLO, la morenista Flor Emilia Guerra Mena aseguró que la nueva iniciativa es humana, y lo único que se pretende es proteger a los sindicatos y generar la estabilidad laboral para los maestros. Se vienen muchos cambios en el sistema educativo, y la mayoría en el país lo aprueban; si será un retroceso para los alumnos, la historia se encargará de juzgarla.