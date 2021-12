Síndrome del niño inquieto.

¿Le resulta difícil prestar atención? ¿Siente la necesidad de moverse constantemente durante momentos en que no debe hacerlo? ¿Percibe que siempre está interrumpiendo a los demás? Son algunas de las preguntas que el medico neurólogo accederá al momento de la consulta durante el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad. Para entender un poco más este trastorno debemos saber y aceptar que este tipo de comportamiento no es una enfermedad, son simplemente alteraciones del neurodesarrollo, es decir, partes de nuestro cerebro no alcanzaron un desarrollo adecuado y no les es posible llevar a cabo sus funciones, las cuales pueden impactar de forma negativa su vida diaria si no son detectadas.

Antes de llegar a la denominación actual de “síndrome de déficit de atención e hiperactividad, recibió diversos nombres científicos tales como “daño cerebral mínimo” y “disfunción cerebral mínima”.

Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) vienen definidos por la presencia de tres síntomas fundamentales: 1. Disminución de la atención. 2. Impulsividad. 3. Hiperactividad.

El TDAH ha sido considerado como un cuadro que predominaba ampliamente en los varones respecto a las mujeres, si bien parece que en los varones puede predominar la hiperactividad y en las mujeres el déficit de atención.

Asimismo, se consideraba tradicionalmente que este trastorno era exclusivo de la infancia y adolescencia, la realidad no es esa, el cuadro persiste en la edad adulta y sus manifestaciones más graves para la familia y la sociedad, y las dificultades para controlarlas suelen ocurrir a esta edad.

La mayoría de los casos son hereditarios y están los de origen adquirido, en estos últimos años se está observando un importante aumento de este grupo debido fundamentalmente al gran número de niños prematuros y de peso muy bajo, a veces también provenientes de partos múltiples. En otro grupo podemos englobar factores como consumo de tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo y las lesiones cerebrales.

La base científica de estas alteraciones neurológicas se basa en problemas de conexión entre los lóbulos y núcleos cerebrales, así como a la captación de hormonas como dopamina, norepinefrina y serotonina. Estas alteraciones aplican tanto para quienes tienen el trastorno genético como para quienes lo adquieren por algún factor predisponente.

Las manifestaciones clínicas varias según la edad de presentación, para englobar alguna de ellas, está la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Al inicio de la vida escolar se podrán observar problemas para mantener la atención en sus tareas o juegos, incluyendo en las conversaciones, conferencias o lecturas largas, evitan o no les gusta hacer tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, son olvidadizos en las actividades diarias, se distraen fácilmente, cometen errores por descuido, pierden objetos, no logran seguir instrucciones, tienen la necesidad de contestar una pregunta antes de que se les termine de hacer, interrumpen con facilidad, hablan sin cesar, y la necesidad del movimiento constante son algunas de las señales.

Tener estas señales y síntomas no necesariamente significa que se tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay muchos otros problemas, como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de problemas de aprendizaje, que pueden tener síntomas similares.

Aunque no existe una cura para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, los tratamientos actuales pueden ayudar a reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento. Este trastorno se trata con medicamentos, educación o capacitación, psicoterapia, o con una combinación de tratamientos.