Sinergia entre AMLO y Quirino es por varios factores

Los factores de empatía. Quirino y López Obrador tienen formación muy diferente. El gobernador Quirino Ordaz Coppel viene de una familia acomodada. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de una familia clase media. Quirino tuvo su formación en escuelas privadas. López Obrador en escuelas públicas. La formación de izquierda de López Obrador dista mucho de la formación que desde joven abrevó Quirino. Entonces, ¿qué hace la empatía entre ambos políticos? Hay por lo menos tres factores que resaltar y seguramente fueron valorados por López Obrador. Quirino no es un político como muchos. Es pragmático. Y habla directo. Como se dice popularmente, “al chile”. Y el factor que seguramente comprobó el presidente es que en menos de dos años Sinaloa se ha transformado con grandes obras. La mayoría sociales, como la construcción de nuevos hospitales. Y el mejoramiento y ampliación de las vías de comunicación. ¿Y cómo se logró todo esto? Por una sencilla razón: no robar. Sí, esa es la clave. Quirino gestionó recursos y en forma íntegra se aplicaron para lo que venían. Nada de meter la mano. Directo se fueron a las obras y por eso la prontitud con la que se han realizado. Esto último comulga con López Obrador. El presidente ya se dio cuenta la clase de persona que es Quirino. Por ello no solo en privado sino ya en público, anunció que con el gobernador se trabajará unidos. Y por ello, en menos de 18 días López Obrador tendrá una nueva gira de trabajo durante dos días en Sinaloa. Serán Culiacán, Badiraguato y Mazatlán las ciudades que visitará en su próxima gira. Y en Mazatlán tendrá la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones del estadio de beisbol. No habrá encuentro beisbolero, pero sí un encuentro con la sociedad. Ahí se dará cuenta que la obra contra la que se fue el alcalde morenista de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, será en breve un icono de nuestro puerto.

Primeros 100 días... y nada. La situación ya debe preocupar a muchos. La nueva administración municipal en Mazatlán llegó hoy a sus 100 días. Y ninguna obra ha realizado. Ningún banderazo de arranque de obra. Vaya, ni siquiera una acción de limpieza de terrenos baldíos para mejorar la imagen de Mazatlán. Nada, absolutamente nada, en sus primeros 100 días de “El Químico” al frente de la administración municipal. Ahhh, eso sí, lo que han abundado son los escándalos. Las acusaciones. Las descalificaciones verbales de parte de “El Químico”, supliendo su falta de trabajo por la incapacidad manifiesta. Todos saben de los pleitos que en estos 100 días de gobierno ha provocado el alcalde. Para eso resultó bueno. Ya se peleó con los Toledo, a los que acusó de estarse robando el agua. Con los De Cima, con la UAS, y ahora con el notario público Fernando García Sais, quien subió a redes sociales un video donde le pide al alcalde que se retracte públicamente de las acusaciones mentirosas que vertió en su contra. “El Químico” declaró que García Sais esperó a que llegara su administración para demandarlos. Y dijo que este era notario del Ayuntamiento. García Sais lo acusa de mentiroso. La demanda por un trabajo de certificación de 20 mil copias se presentó a la anterior administración. Porque se negaron a pagar los honorarios. Y nada de ser notario del Ayuntamiento. Fue contratado para un trabajo. “Deje de mentir y de lanzar ataques personales”, le dice el notario. “Y retráctese para que evite un litigio público por daños morales”. Ni modo. Así es “El Químico”. Echa mano al escándalo para cubrir su incapacidad para gobernar.