Siniestro deja sin hogar a 70 personas

HISTORIA EN EL DEBATE

21 de junio de 1970

Pavoroso incendio deja sin hogar a 70 personas. Cientos de personas fueron víctimas de la histeria, formando cuadros desgarradores, durante el siniestro que destruyó 11 casas habitación y dejó sin hogar y pertenencias a 70 gentes. El siniestro fue originado por un corto circuito que se registró en una casa de madera y lámina, ubicada por Juan Carrazco, entre Degollado y Zapata, en Los Mochis, habitada por una pareja y sus 7 hijos. La madre sacó a sus hijos de la casa y corrió dando la voz de alarma.

En menos de 10 minutos, las casas fueron alcanzadas por las llamas. Los bomberos estaban controlando el fuego, cuando se agotó el agua. Casi media hora después, llegaron más pipas, pero el fuego ya había cobrado gran incremento. La lucha de los voluntarios, ayudados por los vecinos, duró más de dos horas. Varias mujeres se desmayaron y algunas personas sólo recibieron quemaduras leves. Una vez más se puso de manifiesto las necesidades apremiantes del Cuerpo Voluntario de bomberos; el equipo actual ya no es suficiente.

Suecia se interesa en Sinaloa. Arribaron a Sinaloa integrantes de una misión comercial sueca, interesada en impulsar un intercambio comercial y establecer en la entidad plantas industriales. El gobernador Valdés Montoya los recibió en audiencia donde les informó que existe interés por diversificar, tanto los productos, como los mercados de exportación. El mandatario expresó a los suecos que los agricultores sinaloenses están realizando esfuerzos por llevar sus productos a los consumidores de Europa.

Sugieren a las Alemanias ingresar a la ONU. Berlín. El líder de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, propuso que los dos estados germanos ingresen juntos a la ONU como medio para resolver el problema de sus relaciones recíprocas. Ulbricht señaló que Alemania Occidental podría aceptar esa iniciativa sin renunciar a su negativa a reconocer a Alemania Oriental como estado existente al amparo del derecho internacional. La propuesta fue hecha en la víspera del aniversario de la rebelión popular contra el régimen comunista.

Comunión de Rosalina Grijalva y Martha Díaz. En la parroquia del sagrado Corazón se celebró solemne ceremonia en la cual recibieron por vez primera la comunión las niñas Rosalina Grijalva Ruiz y Martha Díaz, hijitas muy queridas del doctor Mario Grijalva e Irma Ruiz de Grijalva y del señor Roberto Díaz. Al concluir el acto, numerosas familias fueron invitadas a la residencia de la familia Grijalva, donde se celebró el acontecimiento con una exquisita merienda y bebidas refrescantes.

21 de junio de 1995

No funciona programa. Luego de calificar como alarmante la ola de asaltos violentos contra el patrimonio familiar y la integridad física, como resultado de la crisis financiera y la falta de valores morales, el representante de la Federación de Abogados, Joel Godoy, dijo que el resultado del proyecto Teléfono del Procurador no ha brindado los frutos esperados. Las llamadas muchas veces son resultado de gente mal intencionada que tiene diferencias con algún vecino y amparado en el anonimato, hacen un llamado y denuncian cuestiones que no son.

PRI impidió investigar muerte de RM. México, D.F. Mario Ruiz Massieu reiteró ser inocente del asesinato de su hermano José Francisco, y acusó directamente al actual subprocurador de la República, Pablo Chapa Bezanilla y al exprocurador, Humberto Benítez, de conspirar para frustrar la investigación del caso y proteger a los verdaderos responsables. Aseguró que renunció a la investigación del asesinato por los obstáculos e impedimentos que le pusieron el mismo PRI, el propio Chapa Bezanilla y Benítez.

Triángulo contra el narcotráfico. Washington. México, Colombia y Estados Unidos iniciarán reuniones con miras a formar un triángulo para luchar de manera conjunta contra el narcotráfico, informó el ministro de Defensa colombiano, Fernando Botero. “Hemos observado que la relación con México debe estrecharse muchísimo más. Se está hablando de la posibilidad de colaborar las tres naciones para luchar en contra de esa actividad”, declaró Botero, quien se reunió con el presidente Clinton.