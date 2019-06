Sintonía Quirino-AMLO

Una vez más, ayer durante la presentación del proyecto para la rehabilitación de la planta de agua potable de Tabelojeca, para abastecer del líquido a El Jitzámuri, quedó en evidencia la buena sintonía que tiene el gobernador Quirino Ordaz con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Poco antes de concluir este evento, Quirino informó que ayer estuvo con AMLO y entre otras gestiones se ratificó el acuerdo para destinar de inmediato una partida inicial de 70 millones de pesos para la primera etapa de la desviación del dren Juárez, de los 200 millones que requiere el proyecto total para abatir el riesgo de inundaciones en Los Mochis durante la temporada de lluvias.

Poco antes, cuando le pidieron ayuda alimenticia para estudiantes, dijo que los comedores comunitarios ya habían desaparecido, que enviaría a funcionarios de la SEPyC a ver qué se necesita, puede ser que despensas o alimentos, “pero hay que reconocer que había muchas transas”.

También, coincidiendo con lo que de manera repetida ha dicho López Obrador, les explicó a los pescadores de El Jitzámuri que los apoyos se les darán de manera directa, no a través de los dirigentes de las cooperativas, incluso es posible que casa por casa, porque es costumbre que estos no lleguen a las familias necesitadas. “Los gestores se roban, se ching… la lana”.

En el caso del dren Juárez, dice que desde la pasada administración se debió desviar con recursos del Fonden, pero como no se desvió ahora se tiene que retomar el proyecto que afortunadamente ya está registrado en la federación. Quirino también dio un espaldarazo al alcalde Billy Chapman, una especie de tanque de oxígeno al reconocer que ha colectado 250 millones de pesos en impuestos para destinarlos a obras prioritarias, lo cual no lo hace cualquiera de los demás municipios.



Popurrí. Empresarios de El Fuerte, concretamente Luis Preciado, denuncia que existe una cruzada de terrorismo fiscal ya que a él lo están requiriendo ante Recaudación para que declare y pague impuestos sobre nóminas de un pequeño supermercado que cerró y dio de baja en 1991, esto es hace más de 20 años, y que los funcionarios locales reconocen que sus argumentos son justos pero que no pueden hacer nada para ayudarlo y tiene que ir a Culiacán a ver si allá reconocen que no debe nada.

También hay otros comerciantes conocidos que los están requiriendo y que hace cerca de 20 años que cerraron los negocios. Exige que frene esta inexplicable cruzada.



ARDE EL VALLE. Como nunca, ayer se desataron los demonios, a través de incendios de socas y malezas que pusieron en riesgo las colonias de las orillas de la ciudad; en primer lugar, desde mediodía brigadas de Bomberos de Los Mochis se esforzaban en combatir un incendio en las inmediaciones de la Universidad de Occidente que solo fue sofocado hasta la tarde noche, a la vez que la exregidora y exdirigente del PRI Nora Arellano pedía ayuda urgente por el riesgo que representaba otra quema cerca del fraccionamiento Mediterráneo. También se luchaba en otros frentes, según los mandos de la corporación. Urge mano dura contra quema socas.