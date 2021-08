Sismo en el TEPJF

Se dieron a conocer los resultados de la Consulta Popular, con un claro sí como respuesta (resultado previamente esperado) de menos del 8% del padrón electoral. ¿Fracaso o triunfo? Eso depende a quién preguntemos, por parte del INE argumentan que fue un rotundo éxito en cuanto a su organización, en cambio, en Palacio de Gobierno, se celebra el abrumador 97% de opinión favorable, por otro lado, sería de mentes cortas el no estar preocupados por la participación; para el bloque de la 4T este ejercicio democrático servía como balanza para medir su capital político. No podemos asegurar que los votantes de esta consulta representen el voto fiel a este movimiento, sin embargo, ha quedado claro que tampoco lo es el 53% que eligió este modelo en 2018. ¿Arrepentimiento, apatía?

Siguiendo en materia electoral, fue sorpresiva la destitución del magistrado José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a quien se liga directamente con Palacio Nacional y sobre quien recae una investigación por parte de la UIF por supuesto enriquecimiento ilícito. En su lugar se nombró al magistrado Rodríguez Mondragón como presidente de este tribunal, presidencia efímera, pues ya presentó su renuncia argumentando (con sinceridad) que, si bien su elección había sido dentro del marco legal, no fue esta hecha por unanimidad, por lo que asume de manera interina la presidencia Janine Otálora hasta una nueva elección prevista para el mes de septiembre. Las pugnas dentro del TEPJF se remontan a 2019 cuando en otras circunstancias fue depuesta Janine Otálora como presidente, cuyas posturas respecto a ciertas controversias (elección en Puebla y una multa interpuesta a MORENA) resultaron incómodas.

Este movimiento en el TEPJF ha tenido repercusiones, pues se han utilizado las mañaneras para abordar el tema, donde se cuestiona “nivel moral” de los magistrados y se referenció un supuesto antiguo tweet de Rodríguez Mondragón en contra del presidente de la república, por lo que el mismo presidente no tardó en anunciar que en una futura propuesta de reforma constitucional se incluirán correcciones a este tribunal.

Lo delicado de todo este jaloneo político es el ataque de poder a poder, en una democracia que se digna de tener una separación real de poderes son indignantes las declaraciones hacia los magistrados donde se tachan sus conductas como inmorales e incluso se les invita a todos a renunciar como un acto de dignidad y para “limpiar la institución”. Este no es el primero y probablemente no sea el último de los golpeteos, pero hay que recordar que para realmente realizar cambios en el sistema electoral se requiere de una reforma constitucional, para lo cual los escaños del bloque presidencial no resultan suficientes, se verá obligado a cabildear o “convencer” a diputados de la oposición, conducta que ha sido ampliamente criticada por este régimen como propia de los gobiernos anteriores.

Enotros temas, será interesante ver en qué deparan las pujas derivadas alrededor del gas LP; se impuso un precio máximo a este para intentar equilibrar el mercado, además, se viene una nueva empresa paraestatal distribuidora de gas dependiente de PEMEX. Si bien el mercado del gas en nuestro país presenta algunas fallas y es responsabilidad del estado establecer los mecanismos para darle solución, la creación de Gas del Bienestar no me parece la más adecuada.

El fin de una empresa es entregar valor al cliente a la vez que genera un rédito para poder seguir operando, crecer y en algunos casos devolver a los accionistas un rendimiento por su inversión. Las empresas que no logran esto están destinadas a desaparecer, a excepción de las empresas estatales mexicanas, que a pesar de ser altamente improductivas y cargar con un pasivo laboral enorme siguen operando con pérdidas que son subvencionadas por el estado, sí, con tus impuestos. No soy un gurú y espero estar equivocado, pero pronostico que a esta nueva paraestatal le espera el mismo destino.