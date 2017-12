Sitios oscuros en la capital sinaloense

Se busca con urgencias un mensajero para que le informe al director de alumbrado público en la capital sinaloense, Santiago García Cruz, que hay una gran cantidad de sitios en el municipio de Culiacán en donde no sirven las lámparas. De acuerdo con ciudadanos, hasta en zonas tan importantes como el malecón viejo y nuevo hay muchas lámparas fundidas. Interesados en el puesto, favor de llamar al ‘fon’758-0185 0 758-0116.Se requieren zancos pa’ la raza que pasa por la Mochis-Topo a diario, ya que los van a necesitar para cruzar sin problemas por la carretera, pues con la chamba que se está haciendo para dejar al 100 la ruta nomás no están planeando bien, porque no hay ni señalamientos y la gente no sabe ni por dónde pasar para el aeropuerto, a Topo o a El Maviri. Si tiene lo solicitado o sabe dónde se puede encontrar, favor de echarle el fonazo a Héctor García Fox, delegado en Sinaloa de la Secretaría de Comunicación y Transportes, al (667) 758-8100.Se solicita gente influyente que haga que fabriquen cuanto antes el equipo especial que se requiere para que los dos motores del cárcamo de drenaje sanitario instalado en San Gabriel funcionen, pues al estar trabajando solo uno el drenaje brota en las partes bajas de la ciudad y las familias visitantes se llevarán una mala imagen, a parte de tener que aguantar la peste.Si tienes los conectes, échale la llamada a la chaca de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Paula Elena Gil, al teléfono 871-1857.Urgen varios lentes de visión nocturna para que la raza de la comunidad La Primavera, en el municipio de Angostura, tenga a la mano en caso de que quiera salir a la calle de noche o cuando los morros quieran ir a echarse una careada de voleibol en la cancha después que se meta el Sol, pues aseguran que hace tiempo les prometieron reparar el alumbrado público en las calles, así como en la cancha, y nomás no han visto el resultado. Si sabes dónde conseguir los lentes, échale una llamada al ‘chaca’ de Obras Públicas en el municipio costero, Álvaro Camacho, al 697-734-0040.Atención, empresarios de venta de carros en Mazatlán que tengan manera de conseguir unos cuantos camiones que sirvan para recolectar basura y grúas para alumbrado, favor de ponerse en contacto con Miguel Pérez Bernal, director de Servicios Públicos en el puerto, al teléfono 915-8000, debido a que quiere tener checados unos cuantos camioncitos para que en caso de que aprueben la lana para el año entrante sea más fácil dar con ellos y comprarlos y evitar serias broncas en el puerto.