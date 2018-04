Sobre 100 MPH lanzan 81 en las Menores

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Papá Dios está siempre de parte del equipo que tiene mejor alineación”… Joe Girardi.-La temporada de ligas Menores comenzó ayer con un montón de valiosas promesas, como el centerfielder dominicano Víctor Robles, el mejor prospecto de los Nationals. Víctor, de 20 años, aparece en el roster de los 40 y tuvo una fugaz presencia en el equipo grande, cuando en 2017, consumió 24 turnos en 13 juegos, seis hits, cuatro impulsadas. En sus cuatro años, en todos los niveles de las sucursales, ha bateado para 304; 26 jonrones, 141 carreras remolcadas…** El mejor receptor de las Menores está en el sistema de los Rangers, es el texano, hijo de regiomontanos, José Treviño, de 25 años, y con experiencia en tres campañas por las Menores. Este año, por primera vez juega en triple A…** Los pitchers que en las ligas Menores tiraron el año pasado rectas a cien o más millas por hora, fueron 81, encabezados por el dominicano Jorge Guzmán (Marlins), quien logró la hazaña 184 veces, en su total de 2 mil 17 lanzamientos. En Grandes Ligas quien tiró más a esas velocidades en 2017 también es de Quisqueya, Luis Severino (Yankees), 23 rectazos.** Fue notable cómo Piratas y Marlins salieron de cuanto contrato grande pudieron salir, para armarse con jovencitos…** Los agentes llaman eso “colusión”, los propietarios de equipos, “sentido común”.“Lo malo de llegar a ser abuelo es que uno tiene que dormir con una abuela”… Joseph McKadew.-** El contrato de J. D. Martínez (Medias Rojas) es para cinco temporadas, por 110 millones de dólares. Su agente, Scott Boras, pedía 200 millones.** La primera semana de las Grandes Ligas 2018 ha sido diversión sobre la nieve para unos cuantos equipos, que han necesitado posponer juegos, como Yankees y Medias Rojas. El comisionado Rob Manfred ordenó la inauguración más tempranera en la historia, el jueves 29 de marzo, para evitar que los playoffs y la Serie Mundial se jugaran en las temperaturas de octubre en ciertas ciudades. Pero es que en este caso, si no coge ñato, te coge el sin nariz…** En doble A y triple A cuando un juego vaya más allá de nueve innings, en cada entrada aparecerá un corredor en segunda hasta que haya un equipo ganador. Y los lanzadores tienen solo 15 segundos para prepararse, desde que reciben la pelota del catcher hasta que comienzan el wind up. Si hay corredores en bases son 20 segundos. La televisión lo ha exigido así en busca de juegos de menos duración.“Arte moderno es cuando compras una obra para tapar algún hueco en una pared de tu casa, y al final te das cuenta de que el hueco es menos feo”… Dick Secades.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.