Sobre aviso no hay engaño. Quirino fue claro y preciso. No se permitirá que nadie haga uso del erario y de sus cargos públicos para promocionarse sus aspiraciones políticas. Desde el arranque de la administración lo advertimos. No una, varias veces. La clase política y particularmente los funcionarios que forman parte de la administración estatal, no conocen realmente a Quirino. Han tenido todo este tiempo desde que fue electo el 5 de junio de 2016 hasta hoy que despacha como gobernador. Quirino Ordaz Coppel desarrolló una estrategia poco común y nunca antes vista para “rebasar” por la derecha a los 12 aspirantes a la gubernatura que levantaron su mano en el 2016. Con inteligencia y estrategia apareció como el “bueno” para la gubernatura. Después vino la campaña. No pocos comentaban en voz alta y a soto boche que Quirino no era político. Que nadie lo conocía. Esos comentarios en poco menos de un año cambiaron diametralmente. Tal vez Quirino no era un político como hasta el 2016 se conocían. Tal vez era un técnico que aspiraba a convertirse en político. Y Quirino ha sorprendido a propios y extraños. Aprendió el arte de la política. Pero no la tradicional. Su desempeño como orador y para improvisar lo dominó. Y su forma de hacer política cerca, muy cerca de la gente, seguramente llegó para quedarse. Consultar directamente a los sinaloenses. Conocer qué les gusta y en que no están de acuerdo sirvieron a Quirino para primero hacer las modificaciones a la ley y poner en práctica lo que los ciudadanos quieren. Desde mucho tiempo antes de que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador haya puesto de moda que el pueblo manda. El pueblo ordena. Se dice fácil, pero no lo ha sido para Quirino. Cuidadoso de las formas, Quirino ha buscado que sus principales colaboradores tengan contacto directo con el pueblo. Y que todos son libres de decir y hacer lo que ellos quieren. Siempre y cuando se haga con respeto a la ley y a los principios que ha impuesto el gobernador. La advertencia de que no se permitirá a nadie que con cargo al erario se haga campaña política. Para quienes no conocen a Quirino, habría que decirles que él jugará el papel que le corresponde en los meses que están por venir. Y que no le temblará la mano para aplicar la ley. Parece que todavía hay quienes no conocen verdaderamente a Quirino. Y lo que viene les sorprenderá.

La incertidumbre del Insabi. Por un lado, lo que dijo López Obrador de que no se cobran “cuotas de recuperación”. Y contundente: Sí hay medicamentos. Por el otro, el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, que aceptó que sí hay desabasto de medicamentos (pero porque lo están ocultando). El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que afirmó en su visita a Mazatlán que el tema de los medicamentos no es de falta de dinero. Porque lo hay. Y por el otro, los más importantes, los familiares de los enfermos que afirman en todos los tonos que no hay medicamentos. Caso concreto para quienes padecen cáncer. La realidad llegó a Sinaloa, donde al igual que en todo el país, pareciera que quedó prohibido enfermarse en estos momentos, porque el Gobierno Federal está tardando en “consolidar” las compras de los medicamentos. Mientras esto sucede en los hospitales de todo el país y se pone en riesgo de muerte a miles de niños, adolescentes y personas adultas, se anunció el nacimiento del primer nieto de López Obrador. No nació en el IMSS, tampoco en el Issste, menos en un hospital general. Nació en Estados Unidos, en un hospital de lujo en Houston. Así o más claro.