Sobre aviso no hubo engaño

La delegación de Vialidad y Transportes Zona Norte no se anduvo con rodeos. Ya aplicó sanciones a choferes de camiones tanto urbanos como foráneos por no respetar las reglas anti Covid-19, y fue porque estos no traían cubrebocas, pero también porque rebasaron el límite de usuarios permitido en la unidad, que no debe ser más del 50 por ciento.

Es necesario que toda la sociedad cumpla con las reglas de la nueva normalidad porque de otra manera Ahome no podrá achatar la curva ni dejar el nada honroso primer lugar en casos activos, como ayer, que registró 246 pacientes con el virus activo en su cuerpo.

Igual lideró en casos nuevos con 26 solo ayer, en fallecimientos también Ahome fue a la cabeza con cinco nuevos registrados, y a nivel global desde el día que apareció el primer caso va en segundo lugar en muertes, solo abajo de Culiacán, pues mientras este tenía 3 mil 120 al día de ayer, el exmunicipio cañero presentaba una cifra total de mil 418.

Se entiende el momento por el que atraviesan los medios de transporte, es uno de los sectores más golpeados con la pandemia del covid-19, pero incluso por eso es que deben seguir al pie de la letra las reglas anti Covid-19 establecidas para que una vez controlado este virus se puedan lanzar las campanas al vuelo y pueda flexibilizarse un poco más el aforo de usuarios de camiones, y vengan entonces sí tiempos mejores.