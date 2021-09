Sobre violencia en Mazatlán, dice Químico que no es motivo "para alertarnos"

Cuidado con la seguridad. En las últimas horas, Mazatlán ha registrado fuertes hechos violentos que generan preocupación debido a que se presentan dentro de la ciudad, en avenidas principales, sin que haya una respuesta visible de parte de las autoridades de Seguridad Pública.

Uno de los incidentes se registró en el cruce de las avenidas Insurgentes y la Marina, donde luego de una presunta persecución, sujetos armados dispararon en contra de los ocupantes de un auto, que quedó abandonado y con las puertas abiertas en medio de casquillos de arma larga y de donde se supone una persona fue privada la libertad. Los periodistas que cubren este tipo de hechos llegaron.

Había testigos en el lugar, pero lo que nunca llegaba eran las patrullas. Ayer también por la mañana se registró el hallazgo de un vehículo en la calle Tepic, de la colonia Jaripillo, entre las avenidas Santa Rosa y Libramiento 2. Se maneja que personas que salieron lesionadas y fueron trasladadas a una clínica para su atención. En este caso tampoco se supo de personas detenidas.

Es preocupante que en la ciudad haya criminales paseándose en nuestras calles, que los ciudadanos de bien podamos ser víctimas colaterales de un ataque armado y que sin embargo, los elementos de seguridad de las diversas corporaciones no puedan frenar este tipo de agresiones, no solamente por la tranquilidad de los que vivimos en este puerto, sino porque apenas están regresando los cruceros turísticos y estos incidentes en plena ciudad son un riesgo que puede tener un costo muy elevado, además del humano, del económico para Mazatlán si las navieras deciden castigarnos.

Por cierto, ayer llegó el crucero Carnival Panorama y el despliegue de seguridad para recibirlo fue muy riguroso. Ante la balacera que se registró la noche del lunes en avenida Insurgentes y Marina, y un hecho la mañana de miércoles en la Jaripillo, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que no es motivo "para alertarnos". ¿Qué dirá tras los cuatro ejecutados de este jueves en la Sánchez Célis?

Clásico de clásicos. Ahora resulta que a los comuneros de la presa Santa María les “jugaron chueco”. Así lo denunciaron ayer en una conferencia de prensa en Mazatlán, donde dijeron que ellos no han desistido de un amparo que tenían interpuesto por sus tierras y señalaron que no han aceptado convenir con el Gobierno del Estado.

Culpan a su anterior abogado de haber falsificado las firmas de su secretario y tesorero. Y por supuesto, quieren aprovechar la visita de Andrés Manuel López Obrador para plantearle el problema.

Por lo pronto, aseguran que no están dispuestos a desalojar los terrenos que se deben inundar con el embalse de la presa y las nuevas casas que construye el gobierno no serán aceptadas ni habitadas hasta que les cumplan una serie de demandas que a su forma de ver, no se han concretado aún y temen que con el cambio de gobierno en Sinaloa se queden en el olvido.

Pide comprensión. El presidente municipal de Mazatlán llama a la población del puerto a tener comprensión con la Junta de Agua Potable. Aseguró que la emergencia para la producción de agua potable “ya se atendió” y poco a poco el servicio se empezará a restablecer.

El alcalde dijo que por tandeo se atenderá a todos los hogares, mientras el servicio se normaliza, cuya fecha es mañana, según la paramunicipal. Lo malo es que ya los ciudadanos han gastado una o dos veces el valor del recibo del agua comprando el líquido a negocios de llenado -muchos de los cuales ya se quedaron sin agua- y a empresas que “por debajo del agua” llenan tinacos con sus pipas particulares, a 150 pesos cada uno.

Por eso, la paciencia a muchas personas se les agota y se han dado las protestas. Por cierto, ayer el Ejército Mexicano se sumó al reparto de agua en favor de las familias necesitadas.

