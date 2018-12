Sobremesas decembrinas

Nos envuelven días fríos en cuanto a la temperatura que prevalece a lo largo diciembre, a la vez días cálidos por la convivencia tan humana que se propicia en la temporada navideña y de fin de año.

Ahora, un parteaguas por el año que agoniza y el inminente inicio del 2019 con una expectación sobre el cambio de gobierno Así, por ejemplo, en diversas reuniones a las que he asistido, si bien el reencuentro fraternal convoca a todos, no deja de inmiscuirse en la sobremesa el tema de la política.

He sido testigo de arrebatos polémicas, junto a fuertes críticas y desencanto por las primeras acciones o decisiones de la gestión de López Obrador: Que si no ha cumplido lo que prometió, que si sólo le interesa el poder por el poder y un evidente centralismo autoritario que quiere afianzar, que si los proyectos que anunciado no tienen sustento ni son proyectos sólidos a la vista, que si algunas de sus nombramientos han sido erráticos, que si el aeropuerto de Texcoco debió haber continuado… y en fin otros muchos acres comentarios e incluso algunos de ellos provenientes de personas que confesaron haber votado por él y hoy se arrepienten.

Desde luego, hablo de reuniones donde prevalecen ciudadanos pertenecientes a las clases medias del país aunque en general ilustradas y de nivel universitario.

Me ha llamado también la atención que prácticamente no se alude en estas conversaciones a ningún otro gobierno en lo particular, ya se trate del de la Ciudad de México o el de Puebla que está en este momento en el huracán de la controversia pública.

En cambio, afloran repetidamente los temas de la disminución de los salarios, el poco crecimiento económico que se avecina, la desmesura de las 100 universidades que supuestamente se crearán, el conflicto con el poder judicial y la desbrujulada descentralización de la Secretaría de Cultura y su naufragante tlaxcalteca.

Así también, se advierte en ellas y ellos un descreimiento de que pueda ser erradicada la corrupción, la impunidad y la violencia en el corto plazo

Igual que, una vez desahogados temas y posiciones de los comensales presentes, todos prefieren pasar a otra temática menos crispada y controversial dando entrada preferentemente a la convivencia amistosa y solidaria, así como con el compromiso compartido de que cada quien desde su trinchera o parcela del personal, se mantendrán vigilantes del rumbo que vaya tomando la patria para actuar decididamente, exigir y movilizarse si es necesario.

A la vista de tal panorama que he visto imponerse en la mesa y la sobremesa en distintos hogares, quisiera hacer votos porque realmente el país avance, prospere, mantenga sus libertades que con tanto trabajo se han alcanzado, al igual que su democracia y sentido de justicia social.

Por lo pronto, me uno a la convocatoria de que tratemos de ser felices, lo cual no significa ni ausentarnos de los asuntos nacionales por más intensos o incómodos que pueda resultar su análisis y discusión, como tampoco aislarnos y sumergirnos en un hedonismo insensible, pasivo y egoísta.

Este Año Nuevo de seguro tendrá entonces el componente del júbilo y el gozo de reunirnos con la familia y los amigos pero evidentemente no será igual como los más recientes, pues tanto México como el mundo deberán enfrentar problemas y retos enormes que nos necesitan a todas y a todos con una actitud de tolerancia, inclusión, unidad en la mayor medida posible e insertos en un intercambio activo e inmaduro de opiniones que marquen los mejores caminos para nuestro país y por qué no para la humanidad misma.