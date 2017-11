Contra viento y marea, con condiciones políticas adversas, el PAN, PRD y MC se han mantenido unidos en su empeño de ir juntos a la gran elección del 2018 en una alianza que han nombrado como Frente Ciudadano por México (FCM). Muchos dudábamos que esto fuera posible y, la verdad sea dicha, nos han sorprendido hasta dónde han llegado. Empero, siempre dijimos que el “paso de la muerte” sería la definición de los principales candidatos del FCM incluyendo, desde luego, el presidencial. ¿Sobrevivirá el Frente? ¿Lograrán sortear el difícil proceso de ponerse de acuerdo de quién aparecerá en las boletas o acabarán peleándose y rompiendo la alianza?

Al parecer, conforme se acercan las fechas de las definiciones, se están poniendo las cosas de color hormiga. No sólo en la decisión de la candidatura presidencial sino en múltiples puestos locales de elección popular.

Comencemos por la presidencial. Desde que tomó posesión como dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya se propuso utilizar su puesto para quedarse con la candidatura panista. Dentro de este partido, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle también la querían. La ex Primera Dama se dio cuenta que Anaya nunca la dejaría pasar y, por eso, renunció al PAN para lanzarse como candidata independiente. Una contendiente menos para el joven dirigente.

Quedó, sin embargo, Moreno Valle en la competencia. Con la conformación del FCM apareció otro aspirante, el favorito dentro del PRD, Miguel Ángel Mancera. Para lograr su objetivo de aparecer en la boleta presidencial, Anaya tiene que apartar a ambos del camino sin que ellos rompan con el Frente o rompan al Frente. No está sencillo.

Moreno y Mancera están presionando por abrir el proceso de selección del candidato presidencial por razones obvias: creen que, con ciertas reglas, le pueden ganar a Anaya. Pero el líder de PAN no los va a dejar pasar. Va a escoger un método de selección de candidato que le asegure a él la candidatura. ¿Qué harán, entonces, los dos perdedores?

Moreno Valle ha enviado el mensaje de que podría romper con el Frente y lanzarse bajo el emblema del partido del sindicato de los maestros, Nueva Alianza. Mancera ha señalado que el PRD podría romper con el Frente e ir solos con él como su candidato presidencial. Las principales “tribus” perredistas podrían apoyarlo.

Los posibles rompimientos de Moreno y Mancera tendrían un gran beneficiario: el PRI. Entre más se fragmente el voto anti-priista, más se incrementarían las probabilidades del candidato priista de ganar en 2018. Todo se reduce, entonces, al tema de en quién confían más Moreno y Mancera y sus respectivos grupos políticos: ¿en Anaya o en Peña y quien vaya a ser el candidato presidencial del PRI? ¿A qué me refiero?

Tanto Moreno como Mancera serán perdedores en el sentido que no lograrán su objetivo de llegar a la Presidencia. Pero tienen el poder de decidir si favorecen a Anaya o al candidato priista para que uno de ellos arribe a Los Pinos. Naturalmente, están vendiendo caro su amor tratando de maximizar los beneficios de este poder. No serán presidentes, pero sí ocupar puestos políticos importantes para ellos y su grupo. En este sentido, deben dilucidar quién es el que les ofrece más y quién tiene más posibilidad de ganar y cumplirles. El asunto de la confianza es toral porque les pueden prometer mucho pero, a la hora de la verdad, esas promesas podrían incumplirse, ya sea porque el candidato pierda o, si se gana, como Presidente no honre los acuerdos pactados. Si confían más en Anaya, Moreno y Mancera se quedarán en el FCM. Si confían más en Peña y el candidato del PRI, romperán. Así de sencillo.

Luego está el asunto de los múltiples puestos de elección popular: senadores, diputados, gobernadores, etcétera. Cotidianamente, aparece en la prensa rumores de que los golpes están muy fuertes en los estados por la repartición de estas candidaturas. Que el FCM está a punto de romperse en ciertas entidades por la falta de acuerdos entre los distintos grupos del PAN, PRD y MC. Una de dos: o estos chismes son ciertos y está resultando muy difícil que los tres partidos se pongan de acuerdo o los rumores son exagerados pero el PRI los está promoviendo para hacer ver que el FCM está a punto de colapsar, lo cual le conviene a los priistas. Yo no sé cuál sea la versión correcta. Lo que sé es que el FCM está jugándose su sobrevivencia en el complicadísimo “paso de la muerte” de definir sus múltiples candidaturas.