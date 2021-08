Socorro Calderón, excluida de los posibles sustitutos

Interesada. Dicen que a la regidora petista de Ahome, Socorro Calderón Guillén, como que no le gustó que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman la excluyera de su propuesta que va a realizar al Congreso del Estado para ser su sustituta cuando se vaya como diputado federal “pluri” el 1 de septiembre. Calderón Guillén se cree con los méritos suficientes para volver a ser alcaldesa, lo que ya fue cuando Chapman pidió licencia para buscar la candidatura a diputado federal por Morena. Sin embargo, hoy no está en los planes del alcalde por razones que apenas él sabe. Sin embargo, Calderón Guillén está clara que la decisión en esta ocasión no es de Chapman sino del Congreso del Estado. Y por supuesto que ella está más puesta que un calcetín para ser de nuevo alcaldesa no le hace que sea unos cuantos días. Algunos aseguran que se va a mover por su lado para tener la bendición.



A regañadientes. Dirán misa de la agente de la Policía Municipal de Ahome, Dignora Valdez, pero está exhibiendo al gobierno chapmista a más no poder tras manifestarse en el evento del Día del Policía ante el alcalde Chapman de que encabeza un “gobierno de burla y simulación”. Luego de ese show que les hizo, ahora los obligó a entregarle un reconocimiento a la mujer policía Laura Elena Valenzuela por una acción de alto valor del que la dejaron por fuera. Y es que en el acto del Día del Policía se reconoció a dos elementos preventivos que participaron en ese hecho, pero a ella ni la “pelaron” pese a que ella estuvo en esa labor junto con esos dos agentes. Y luego se enojan porque Dignora les echa en cara cómo tratan a las mujeres policías. Lo cierto es que por el ruido que se hizo se le tuvo que entregar el reconocimiento. Claro, en lo oscurito, sin los reflectores y sin la presencia del alcalde. Pero tuvo su impacto cuando las fotos circularon en redes sociales.



Por fin. Cuando le dio la gana, el director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Fernando “El Cochulito” Montiel, ordenó suspender los juegos de las ligas y torneos deportivos durante un mes para evitar los contagios de coronavirus, lo que muchos pedían que se hiciera desde hace bastante tiempo. Lo hace cuando la incidencia de casos es elevada. Ni siquiera este gobierno suspendió la actividad deportiva cuando el municipio entró en semáforo rojo. Eso sí, se rasgan las vestiduras pregonando el gasto que se hace en el combate contra el covid cuando acciones obvias ante la emergencia las posponen inexplicablemente. Sin embargo, los espacios deportivos seguirán abiertos para que acudan los que quieran a practicar la actividad deportiva.



La efectiva. La consulta que sigue en Ahome es la de la planta de fertilizantes de Topolobampo tras la que se hizo para el gobierno federal conocer la opinión de si o no se debe de enjuiciar a los expresidentes de la República. Cuando menos es el planteamiento que hacen los líderes empresariales en el municipio que aprovechan la coyuntura de la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa y de la consulta popular. Algunos señalan que el presidente de la Coparmex Los Mochis, José Ramos, tiene razón en que la consulta que debe de realizar el gobierno federal en Ahome es el de la planta de fertilizantes y no la que se hizo porque la aplicación de la ley no tiene por qué consultarse.

La queja. La recolección de la basura sigue siendo pésima en la ciudad, ya que hay sectores en los que no pasan los empleados de la empresa OP Ecología. No dan el servicio en algunas colonias y fraccionamientos desde hace días como para creerles que la falla es porque el personal se está vacunando. Muchos sostienen, sobre todo los afectados, que esto es puro pretexto.

