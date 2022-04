audima

“Me he querido mentir que no te amo,

Roja alegría incauta, sol sin freno

En la tarde que solo tú detienes”

Gilberto Owen. Poeta sinaloense



El poeta T. S. Eliot tenía razón cuando escribía que “Abril es el mes más cruel”. Al menos para mí, es una temporada en que resuenan mezclas de maravilla y tristeza de otros tiempos y de años enfermos, siempre in crescendo, cada vez con poquita más intensidad. En contraste, para el genial poeta rosarense Gilberto Owen, abril sí era un gran mes. Sin embargo, a diferencia de Eliot, Owen era un poeta de tierras tropicales, lleno de poesía de luz y tiempo. Casi puede uno imaginarlo, de niño, en su natal El Rosario mirando al sol en su trayectoria más allá de las vías del interminable tren, sintiendo cómo el sol no tiene freno. Y es que no lo tiene. Ya Goethe había cantado antes suyo sobre astros que viajan sin perturbación y sin descanso (y seguro más antes también algún árabe). Pero el tono aquí no va sobre eso, el asunto va sobre que en cada vida que se da sobre la Tierra, no puede pasar que no llegue un “Sol sin freno”. En economía se diría que es algo que “está dado”, pero es claro que al menos una vez en la vida humana llega alguien para quien uno toma todo lo que en uno hay de bueno, capaz y mejor, y con ello exhala ante otro ser, y con ello llega a ser en un “otro”. Es tan sencillo como que una noche sin luna encendemos un cerillo para una pequeña fogata y, fascinados por ese sol controlable que tanto le gusta aparentar ser al fuego, encendemos una hoguera que en un ratito arrasa media existencia. Luego tardamos otro tanto más reforestando, para acabar por encender de nuevo al fuego. Es después que entendemos cómo, aunque parezca que lo mejor que podemos ser y construir es creando en conjunto con un ‘Sol sin freno’, la realidad tiene muchísimas más posibilidades.

Hace unos meses, ‘kaffeeklatscheando’ con mi amigo Charlie, le describía que creo que las personas somos “palacios” (algunas son multifamiliares mal cuidados, o centros de readaptación), como sea, cada ser es un edificio enorme y en algún momento llega quien pueda abrir todas sus puertas, salas y estancias, cada cajón para el que ni uno mismo tenía la llave. Y eso es fantástico, aunque el “Sol” termine decidiendo por retirarse, pues es con el sol con que resuenan las almas.

Aun así, “Abril es el mes más cruel”. Fue en un abril de hace 11 años en que fue asesinado Álvaro Rendón, “El Feroz”, catedrático de la UAS y el profesor más apasionado por la literatura que he tenido. También fue un abril, de 2018, en que mi vida se fue al carajo. Pero todo toma su curso, todo tiene arreglo, la vida encuentra su camino. Y justo al escribir esto recibo un mensaje del amigo, editor y poeta, Juan Esmerio Navarro, que dice que en 15 años me recordará sobre este momento. Es curioso cómo la memoria de los que se nos adelantan (o que nos arrebatan) continúa con los que aquí seguimos. Porque memoria es lo que deberíamos usar más, ya que no parece que como civilización andemos muy civilizados. Solo en una semana, en Tijuana a una prima le quitaron, ‘empistoladamente’, su camioneta a la entrada de su casa (y no la querían dejar bajar a sus hijos, dormidos), y no menos importante: bajando de Cosalá, en El Salado, me vendieron bolsas de frijol con las que descubrí lo que es el gorgojo. Es como si las personas, en sus transacciones banales pero vitales para la vida social, no tuvieran reparo en manejarse con una escala de valores totalmente flexible a su conveniencia; me deja algo de esperanza el que haya individuos realizando las cosas bien, aunque sea solo en el ámbito personal o con respecto a su potencial creador. Como este muchacho Kevin Rivera, a quien vi en la pieza de danza contemporánea Catalina hace unos días, el talentoso morro casi lograba detener la gravedad con su capacidad técnica y expresiva.

En el capítulo 7 de su programa Cosmos, el científico y divulgador de la ciencia Carl Sagan recuerda cómo de niño se preguntaba lo que eran las estrellas. Una pregunta que seguro tiene en los humanos desde que podemos pensar y que seguro hemos tenido todos. Fue Sagan mismo quien dirigió el equipo que seleccionó el muestreo de imágenes, música y sonidos de la vida en la Tierra que se grabó en los discos de oro de las sondas espaciales Voyager de la NASA, lanzadas en 1977 en el intento de contactar con formas de vida inteligente y con la certeza de dejar, como humanidad con capacidad, una muestra de haber existido ante el concierto galáctico. De cierta forma, esos discos de oro cruzando la galaxia, son un “Sol sin freno” de la humanidad en su conjunto, una mirada posible de un “otro” a lo que hemos sido como humanidad.

Faltan más individuos que creen cosas de valía, que vean por lo que permanecerá tras de nosotros; nuestras mentes son la asociación entre diversas formas que viven y somos todos, cada persona que respira y cada ser que ha vivido, una “catedral de la vida”, un camino continuo y ascendente de escalones de existencia desde que la vida camina sobre la faz de la tierra. Cada ser es “el faro más alto” de una trayectoria inmemorial de vida. Somos mucho más que una gigantesca cisterna abierta. Y, estando atentos, a todos nos llega algún “Sol sin freno”.