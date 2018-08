Solo 18, en 143 años, con 4 jonrones en un juego

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). - Este año nadie ha sacado cuatro jonrones en un juego. En la temporada anterior hubo dos bigleaguers con la rara hazaña, lo que también ocurrió en 2002.Para lograr un juego así se necesita una maravillosa combinación de poder, suerte, dominio de los nervios y que los lanzamientos vengan por donde se les pueda conectar en el centro.En 143 años de Grandes Ligas, solamente 18 han logrado los cuatro certeros swings en un juego, ninguno nacido en Latinoamérica. Tampoco pudieron sluggers como Babe Ruth, Hank Aaron y Barry Bonds.Esta es la lista de los protagonistas de tan distinguido capítulo, Liga Americana…: Lou Gehrig (Yankees), 3/6/1932; Pat Seerey (M. Blancas), 18/7/1948; Rocky Colavito (Indios), 10/6/1959; Mike Cameron (Marineros), 2/5/2002; Carlos Delgado (Blue Jays), 25/9/2003; Josh Hamilton (Rangers), 8/5/2012.Nacional…: Bobby Lowe (Beaneaters), 30/5/1894; Ed Delahanty (Phillies), 13/7/1896; Chuck Klein (Phillies), 10/7/1936; Gil Hodges (Dodgers), 31/8/1950; Joe Adcock (Bravos), 31/7/1954; Willie Mays (Gigantes), 30/4/1961; Mike Schmidt (Phillies), 17/4/1976; Bob Horner (Bravos), 6/7/1986; Mark Whiten (Cardenales), 7/9/1993; Shawn Green (Dodgers), 23/5/2002; Scooter Gennett (Rojos), 6/6/2017; J. D. Martínez (Diamondbacks), 4/9/2017.Solo un Yankee, Gehrig, y ninguno de los Medias Rojas... En dos años hubo dos juegos de cuatro cuadrangulares, 2002 y 2017… Delahanty y Horner no vieron ganar a sus equipos sus días de gloria… La Liga Americana permaneció 43 años sin juegos de cuatro jonrones, 1959-2002… Cinco de los 18 autores de esta historia están en el Hall de la Fama, Gehrig, Delahanty, Mays, Klein y Schmith… Cameron solo impulsó cuatro carreras con sus estacazos, pero las de Whiten fueron 12.“Fue simplemente uno de esos días. Lo comparo con el día más grande de cualquier profesional de un deporte. Me preguntaban cómo lo hice. Solo sabía que había puesto un buen swing sobre cada pelota”… Mike Cameron.RETAZOS.- ** Los Astros se han mantenido líderes en la división, a pesar de las lesiones de dos de sus estelares, el shortstop Carlos Correa y el segunda base, José Altuve. Ahora regresan ellos dos a la hora precisa de asegurar la ruta hacia la postemporada... ¡Van bien, muchachos, van bien!... ** Adam Wainwright (Cardenales) recalca que no tiene ningún interés en retirarse del beisbol, y que durante el invierno se preparará al máximo para 2019. Wainwright ha lanzado durante 13 temporadas, pero desde mediados de mayo ha permanecido fuera de juego por inflamación en el codo, donde le practicaron la Tommy John. Está firmado hasta la actual temporada, y en su carrera ha cobrado 140 millones 237 mil dólares.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.