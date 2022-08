Solo afiliados al partido Morena

Que no estaban siendo leales con su gobierno fue la razón que presentó el gobernador Rubén Rocha Moya sobre los cambios que realizó en el gabinete del Gobierno del estado de Sinaloa en los últimos meses. Durante su visita a Angostura se preocupó de asegurar que no se pone en riesgo al gobierno, sino al contrario, se va a fortalecer, pues solo tendrá personas “leales” a su administración. Parece ser una política dirigida especialmente a los funcionarios pasistas, de que si no se afilian a Morena tendrán que ser despedidos del cargo, como sucedió recientemente con la secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega, quien renunció oficialmente al PAS. Pero no es una orden directa hacia los presidentes municipales, según se encargó de aclarar, lo que indica que con sus palabras dice una cosa y con sus acciones dice otra, con sus palabras te tranquiliza pero con sus acciones te alerta.

Que falte agua en Mocorito no es novedad. Año con año la sociedad enfrenta condiciones críticas por la falta del vital líquido, y lo peor de ello no es la escasez del agua en sí, una situación que por sí sola es bastante alarmante, sin embargo, lo peor de esto es que poco hacen las autoridades por satisfacer las necesidades de la sociedad y de alguna u otra manera brindarles este beneficio. Tal es el caso de la comunidad Palo de Asta, que desde hace más de un año no pueden acceder al agua potable, y fue hasta que el síndico procurador Enrique Parra se percató de este problema que se empezó a buscar una solución. Sin duda, al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Héctor Prado, le hace falta algo de empatía con los mocoritenses para que esté al tanto del contexto del pueblo y gestione soluciones.

El diputado local Ambrocio Chávez Chávez se ha convertido en el embajador de la Congregación Mariana Trinitaria, debido a la frecuencia con la que se encuentra entregando de manera personalizada estos apoyos a las familias del Évora. En la semana anterior recorrió cada pueblo del municipio de Angostura para hacer entrega de tinacos a las familias beneficiadas, pero no vaya a creer que detrás de esta noble intención se encuentra un deseo de lograr la penetración de la imagen con miras al 2024, no, si todo va encaminado a servir y apoyar al más necesitado.

El que sigue manteniendo la venta de boletos de la rifa de la combi es el ex diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela. Ya recorrió todas las calles de Guamúchil llevando la venta de los boletos, con el fin que el conocido o el nuevo por conocer le compre boletos para la rifa, que se llevará a cabo en el mes de septiembre. La petición que hace el ex también alcalde de Angostura por tercera ocasión va encaminada a que en sus tiempos “mozos” hizo entrega de apoyos a los más necesitados y ahora es tiempo de recoger lo que sembró.