Solo les dan largas. Los comerciantes de la Glorieta Sánchez Taboada dicen que la autoridad municipal, a través del secretario del Ayuntamiento, Joel Bourciéguez, solo les dan largas y no se resuelve nada, solo los afectan en su trabajo, pues la autoridad pone vehículos de la comuna en puntos donde durante años han instalado las carretas. En la reunión que hubo el sábado no se tuvo ningún acuerdo y están convocando otra, pero advierten que no van a permitir abusos. Los comerciantes ya están organizados, y si la autoridad los sigue bloqueando para que no puedan trabajar van a manifestarse e incluso hasta bloquear el tráfico.

Se repite la historia. Aunque las obras de la avenida Las Torres fueron inauguradas con bombo y platillo por las autoridades municipales y estatales sin presencia de medios de comunicación y se anunciaron para terminarse a finales de este año, los vecinos del fraccionamiento María Antonieta y Huertos Familiares se quejaron de que las obras van lentas y retrasadas, situación que se confirmó al no registrarse la presencia de maquinaria ni obreros desde hace dos días. Este hecho de obras en la ciudad no es la primera vez que se presenta, ya que en otras obras de mejora se han presentado retrasos y detención de trabajos por problemas con constructoras.

Tienen bastante medicamento. Luego de las quejas de algunos rosarenses por la falta de suero antialacrán en el Hospital Integral, el alcalde Manuel Antonio Pineda salió al paso y dijo que sí se cuenta con el medicamento, pero todo se debe a una alta demanda. Con tal de no reconocer la falta de medicamento, sacó a relucir que el año pasado el municipio fue el primer lugar a nivel estado en picadura de alacrán y, por lo tanto, es lógico que las personas no encuentren surtidas las farmacias con el antialacrán. Pero si ya saben que hay mucha picadura de alacrán, la pregunta es por qué no se preparan con medicamento suficiente... ¿O también lo mandan a traer desde Dubái y por eso no llega?

Urge revisión. No cabe duda de que una de las obras más importantes que tiene Mazatlán durante los últimos años es el Parque Lineal, que recorre varias colonias a lo largo del libramiento Óscar Pérez Escobosa. El parque ha permitido que la gente salga a la calle, se ejercite y conviva. Lo malo es que el mismo uso - y el abuso de otros - ha hecho que este se vaya deteriorando. Una obra así debe tener un mantenimiento permanente, pues aunque al pasar se ve bien, al caminar se ven detalles, entre otros, las pintas. Igualmente, otro espacio al que le urge atención es la cancha de futbol que está en medio de la avenida Juan Pablo II, frente a la Villa Galaxia.

A pedir, priistas. Esta semana que inicia será determinante para conocer el futuro político de muchos priistas sinaloenses, esto porque con el destape del candidato a la presidencia de la República por parte del partido tricolor, que se espera sea hoy, o cualquiera de estos días antes de terminar el mes, mantendrá viva la esperanza o sepultará las posibilidades para algunos que buscan una senaduría o diputación federal, así como para quienes aspiran a la presidencia municipal. Ahora sí que a los priistas no les queda de otra más que prender el cirio y rezarle a todos sus santos, porque el tiempo se les acabó y para estas alturas las decisiones a nivel nacional ya están tomadas, aquí se verá quién hizo bien sus gestiones para ‘amarrar’ la candidatura y quienes, a pesar de ello, nada más se queden como los chinitos, milando, y esperando tener mejor suerte para la próxima.