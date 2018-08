Solo reproches. Al menos 40 familias desplazadas por la violencia en la sierra de Concordia permanecen refugiadas en la colonia 7 de Abril de Villa Unión. A pesar de vivir en situación sumamente precarias, tienen pocas esperanzas de que su situación pueda cambiar. Señalan que al actual alcalde, José Trinidad Osuna, ni siquiera les responde las llamadas cuando intentan contactarlo para gestionar apoyos emergentes. Y sobre el presidente municipal electo, José Felipe Garzón, refieren que no tienen ninguna expectativa, pues durante su primera administración vieron cómo entregaba despensas a familias que ahora tienen ahora sometida en el temor.

En diversos horarios. Los que parece que no se pusieron de acuerdo son los proveedores y las autoridades estatales, ya que, mientras que el horario para el canje de los uniformes y los útiles escolares que las autoridades fijaron fue comenzar a las 08:00 horas, esto no fue así, pues en un recorrido que se realizó se encontró que los centros de canje abrieron sus puertas hasta las 09:00 horas, por lo que los padres de familia que estaban desde las 05:00 horas para ser los primeros en ser atendidos tuvieron que esperar una hora más para cambiar sus vales por uniformes y útiles. Son muchos padres los que se desesperan; aunque bien podrían esperar unos días y de esa forma ir a canjear sus vales de forma cómoda y sin hacer colas. Por experiencia está constatado que los uniformes no se acabarán.

Planes. Quien por planes no para es el presidente municipal electo, Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres. Ahora ante los medios ha planteado la posibilidad de crear un corredor turístico para resolver el conflicto que mantienen los comerciantes ambulantes del paseo costero con el ayuntamiento. Dice que la solución definitiva podría ser el rescate de algunos espacios mal aprovechado y la creación de un corredor que atraiga el flujo de visitantes. Falta poco para saber si el morenista cumplirá sus múltiples planes, pues solo restan tres meses para que su periodo de gobierno inicie, porque una cosa es proponer y otra muy diferente concretar.

Controversias y dudas. En Mazatlán, dos obras principales están en espera: el cambio del concreto en la avenida Del Mar y el dragado del canal de navegación. Ambos proyectos ya están asegurados, según el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel. Sin embargo, aún no se inician y el temor es que su realización quede a juicio de la administración federal que presidirá Andrés Manuel López Obrador, lo que haría necesario el reinicio de las labores de gestión, las cuales son muy complicadas y retrasarían dos de los proyectos que potenciarían el desarrollo de Mazatlán de manera definitiva.

Que siempre no. A quien parece que las cosas no le están dando es a Leobardo Alcántara, presidente del Partido del Trabajo en Sinaloa. Resulta que ya habló en contra del edil electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, asegurando que a este las cosas se le pueden poner feas; después aseguró a este medio que cuatro de los cinco diputados del Partido Encuentro Social se sumarían al PT, con lo que llegarían a ser la segunda minoría. Sin embargo, ahora resulta que siempre no, pues a los diputados del PES, a pesar de que llegarán al Congreso sin partido, no les ha pasado por la mente sumarse al PT, ya que —aseguran— este no sumaría, y que, contrario a lo que dice Alcántara Martínez, este restaría, por lo que analizan llegar como diputados independientes o, en su caso, formar parte de la bancada de Morena, partido por el que ganaron la elección.