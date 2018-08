Solo siete pelotazos dio Mariano Rivera

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““El sol se oculta porque no quiere ser testigo de lo que ocurre en la tierra cada noche”… Armandina Cisneros de Uslar.-Hoy y mañana son Días del Correo. PERO NO PUEDO CONTESTARLES si no informan desde dónde escriben. Lo siento.GUADALAJARA, la urbe que brilla por lo agradable que son sus tapatíos.Héctor Sánchez, de West Palm Beach, pregunta…: “¿Tuvo Mariano Rivera alguna vez comportamiento como el de José Ureña ante Ronald Acuña?”.Amigo Heity…: Mariano me dijo en una entrevista, cuando estaba en su apogeo…: “No quiero tirar ni un bola. Cuando me montan ahí lo que busco es poner la bola en la zona de strike. Es mi negocio”… Acabo de encontrar que Mariano solo golpeó a siete bateadores, y todos de la cintura hacia abajo.Mauricio López B. de Puebla, pregunta… “¿Por qué cuando le preguntan su opinión sobre Oswaldo Guillén usted dice: “Todo mánager que gana una Serie Mundial es de calidad”. Pero no opina lo mismo de Tom LaSorda, quien ganó el doble de Series Mundiales que Guillén?”.Amigo Chicho…: LaSorda nunca dirigió porque no sabía dirigir. El equipo que le dieron siempre ganaba solo. Eran puros estelares. Lo que él hacía era salir al terreno a payasear después de cada jugada. Guillén conoce el juego y trabajó muy bien en todo sentido en 2005.Fabio Reyes, de Reading, Pennsylvannia, pregunta…: “¿Cierto que una vez le ordenaron a Juan Marichal golpear a un bateador y él se negó, por lo cual fué multado por el mánager?”.Amigo Fab…: Lamentablemente, desconozco esa historia.Danny Díaz, de Lima, pregunta…: “¿Cómo es eso que el beisbol es derivado a unos ritos religiosos y por eso es tan diferente a los demás deportes?”.Amigo D-D…: Eso es muy cierto. Los faraones egipcios, hace más de cinco mil años, oficiaban un rito consistente en batear, correr y fildear, para suplicar al Dios Osiris, por la fertilidad en las mujeres y de la tierra. Esa práctica se hizo popular en todo Europa, y los ingleses la transformaron, primero en cricket, después en rounders y finalmente, en Estados Umidos, la convirtieron en docenas de juegos, que todos unidos vinieron a ser nuestro beisbol, a partir de 1846.Frank D. Armas, de Caracas, pregunta…: “¿Qué es el slugging, y qué relación tiene con el promedio al bate?”.Amigo Franco…: Es el promedio del total de bases alcanzadas vía incogibles, en relación con los turnos legales al bate. Por eso, se obtiene, dividiendo el total de todas las bases alcanzadas por incoglibles (un doble son dos, un jonrón, cuatro) entre los turnos legales. La única relación con el promedio al bate será que, en este caso, la operación para obtenerlo es la misma, excepción que todos los incogibles valen uno (triple, uno, jonrón, uno).ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.