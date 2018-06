“Solo un traidor entrega su país a los extranjeros”: ALM

Adolfo López Mateos, primer mandatario de México de 1958 a 1964, es considerado por muchos un gran presidente, pero en vida, la silueta de Lázaro Cárdenas era tal que lo opacó. Como Lázaro Cárdenas cuando la nacionalización del petróleo en 1938, él a su vez avisó en 1960 lo que podía suceder, tras su nacionalización de la electricidad. Hoy, ambos difuntos, pueden equipararse en su visión de un México independiente y eficaz para sus conciudadanos. Coincidieron cada uno en su momento en la idea de un país socialista (no se espanten muchachos) que no comunista, distinto del hiper capitalista e imperialista vecino.

Ergo muy diferente del país que Carlos Salinas de Gortari y sus títeres neoliberales hoy nos heredan, desgajado en pedazos y en manos extranjeras y/o en los bolsillos de los más ricos. Tal es el feneciente neoliberalismo a ultranza impuesto al mundo por los odiosos Ronald Reagan y Margaret Thatcher.



Ahora cuando los que hemos vivido otro México digno y patriota, vemos debates como el de Mérida en el que la ridícula calidad humana de la gente en el poder es obvia, ahora que tenemos la peor imagen en el extranjero, se recuerda a personas como estos presidentes y otros hombres de su generación y tales como el Premio Nobel de la Paz 1982, García Robles el embajador que logró librar a América Latina, con el Tratado de Tlatelco, de armas nucleares, al detener en la propia ONU la carrera armamentista nuclear en la Guerra Fría.



Hechos como aquellos nos hicieron un país, con defectos, sí, pero como se decía entonces “en vías de desarrollo”, de un desarrollo independiente hasta lo posible en la propia frontera del más poderoso e imperialista del planeta. Cárdenas lo impulsó a desarrollar Pemex y lo fue haciendo hasta que su director Jorge Díaz Serrano convirtió a México en el 4º país productor de crudo del mundo, y además avanzado en petroquímica en combinación con la iniciativa privada.



Pero volvamos a López Mateos que le devolvió a México su fuerza eléctrica en 1960. El 27 de septiembre de 1960 pronunció un gran discurso que hoy, en 2018 a punto de las mayores elecciones de nuestra historia, puede hacer entender a los mexicanos que la dignidad, la fe patriota y la independencia no pasan de moda:



Pueblo de México: Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río, al nacionalizar nuestro petróleo. “Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica”. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética; sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en ccionista de las empresas públicas para apoyarnos”.



Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extrajeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a PERPETUIDAD PROPIEDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL PUEBLO MEXICANO. Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en manos de extranjeros. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria”.



Si no hubiera en periódicos de ese lejano día 27 de septiembre de 1960, podríamos hasta dudar de la autenticidad de tan preciso documento. Preguntémonos, mexicanos, que sentimos al leer tan exacta descripción de la que sería la futura conducta de Carlos Salinas de Gortari y sus citados títeres del PRIAN, Zedillo (aunque impuesto por Joseph.Marie Cordova), Fox, Calderón y Peña Nieto.



Seamos conscientes de que “el mapa electoral” es el más amplio de la historia del país: 87 millones 879 mil 838 mexicanos deben votar el 1º de julio de 2018. Salvo en Nayarit y en BCS, todos para enderezar el rumbo, tenemos ese deber y derecho que alguno que otro imbécil convoca a no ejercer.



Las entidades que deben auto transformarse al 100% son: Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos, Tabasco, Chiapas, Yucatán y la Ciudad de México. Se cambian literalmente todas las autoridades, desde el presidente nacional , al gobernador, a todos los miembros del Congreso local, a todos los ayuntamientos o alcaldías; y en el caso de la capital del país, consejales. No fallen al “unico poder ciudadano”.



REDES SOCIALES

Por otra parte, recupero del Internet lo escrito por alguien con quien comparto la desesperación:



“Me pregunto:



¿Vale más su odio a Andrés Manuel, que su patria?



Ya vendieron bancos, todas las empresas del estado, las aerolíneas estatales, los canales de televisión, los ejidos, el petróleo, los casinos, las minas, los mares, las universidades y la educación, las playas, las cadenas hoteleras, el gas y ya casi cierran la ley para vender el agua.



Nos quedan los trabajos de maquila, los 60 millones de mexicanos en la pobreza y la deuda de más de 10 billones de dólares, sin contar el Fobaproa y la deuda privada; la delincuencia que nadie sabe en qué va a acabar.



Un ejército que no ha podido con la delincuencia. Un desprestigio a nivel mundial nunca antes visto por ser el pais más corrupto en América.



Tener la mayor cantidad de muertos y desaparecidos a nivel mundial en un país sin guerra. Los asesinatos a periodistas y políticos.



Los asesinatos de civiles a manos del Ejército, desde el 68 hasta nuestros días.



Y quieren más de lo mismo?



Es inexplicable. ¿Qué clase de odio es ese? Y todavía dicen que con AMLO vamos a estar peor ¿Se puede estar peor?



Éramos uno de los países más ricos del mundo en recursos petroleros. Y se lo embolsaron todo.



Éramos el mayor productor de plata y ahora los canadienses se quedan con esa riqueza porque tienen concesionadas las minas. No se puede creer tal desfachatez.



¿Y ustedes quieren más de lo mismo? Está, está, está… cabrón. De no entenderse.



No lo alcanzo a comprender”.



YO TAMPOCO.