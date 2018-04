El mejor descanso es el merecido, el obtenido después de haber cumplido con la tarea indicada o el que resulta por haber logrado el reto autoimpuesto. Hay descansos de todo tipo y dependiendo de la circunstancia y sobre todo de las edades o personalidades se elige el apropiado. Yéndonos al origen de la palabra, descansar es quitar lo cansado y por supuesto que cada uno es libre de encontrar la forma de obtener ese ansiado espacio de recuperación tanto físico, como mental o emocional necesario para continuar después con mayor vitalidad el recorrido de la vida que nos toca vivir. El paréntesis de ocio es una buena oportunidad también para reacomodar ideas, replantear propósitos o redefinir acciones.Los tiempos actuales, llenos de vértigo, eficacia y desesperación permanentes provocaron que un señor llamado estrés hiciera acto de presencia y se quedara hospedado en la mayoría de nosotros. Desestresarse no quiere decir quedarse quieto, desestresarse significa soltar, hacer lo contrario de apretar, despegarse y dejar correr el agua sobre todo en lo que no es nuestro. Mucho del cansancio acumulado se da por la tendencia muy humana también de querer aprisionar todo lo que nos ocurre o lo que nos corresponde hacer.Estar relajado en tiempos de velocidad es un privilegio que no se consigue con tarjetas de débito o con la cartera llena… en realidad es gratuito. Debemos aprender de los niños que solo descasan cuando sienten que están cansados. Las vacaciones son para todos, pero siempre serán inolvidables para los de menor edad porque ellos las disfrutan.