Por más que sean riquísimas las vacaciones, verdadera riqueza son aquellos con los que compartimos

Este domingo creo que para muchos tiene un sabor más rico porque son vacaciones... más saladito.

Ya estamos entrados en la primavera y se puede ver cómo todo florece a nuestro alrededor y cómo el solecito ya nos calienta un poquito más.

Pero por lo mismo me quedé pensando. En Sinaloa queda más que claro que somos ricos en clima, en comida, en flores y árboles y en todo lo que la tierra nos regala, pero la riqueza más grande que tenemos es la gente. Si nos ponemos a pensar, desde el año pasado, ante tanta emoción fuerte, nos han caído ya varios veintes (y no solamente por el año); pero de los veintes que a mí más me han marcado es que la riqueza más grande es la que se comparte.

Es esa gente que nos acompaña en la vida, y no me refiero (solamente) a la pareja, pero a los amigos, a los maestros, a los chefs de las cocinas de los restaurantes tan ricos que vamos, a la que te ayuda en tu casa, la que te pone las uñas, yo qué sé, son muchas personas con las que compartimos un pedacito de nuestra vida. Las mujeres entenderán el tipo de sesión de terapia (sin desacreditar la terapia real) que se lleva a cabo cuando te estás haciendo manicura. Esas mujeres saben el chisme de tu vida entera, les cuentas de fulano y de mengano que si lo viste que si siempre te peló o no y ellas te aconsejan y te escuchan durante toda la hora. Y en un momento determinado (el año pasado), desaparecieron. Cuando los restaurantes cerraron, cuando nuestro círculo se redujo a los que estamos en el mismo techo... la vida no era igual.

A un año de eso, al fin podemos ver un poco de luz a través del túnel, al fin la gente está empezando a vacunarse y poco a poco regresamos a frecuentarnos. He escuchado esta semana tantas historias de personas que abrazan a sus abuelos después de tanto tiempo al ya estar vacunados, o regresar a su lugar favorito, o en vacaciones al fin reunirse la familia completa.

A lo que quiero llegar este domingo es que volteemos a nuestro alrededor. ¿Quién está ahí? ¿A quién veremos esta semana? Por más que sean riquísimas las vacaciones, verdadera riqueza son aquellos con los que compartimos.