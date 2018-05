Son días de festejo

Son días de festejar, y con ganas, verdad que sí. Martes y miércoles, los dos primeros partidos de la serie, fueron para Yankees de Nueva York. Emociones a raudales, máxime en el segundo desafío. Este jueves había un tercero. Y es que ganarle al acérrimo rival, Medias Rojas de Boston, es otro cantar. Y de paso, subirse a la cima de la División Este en Grandes Ligas. Las volteretas en la pizarra dieron rienda suelta a la fanaticada. Y a nosotros que vemos el espectáculo de extrabases y jonrones por la televisión. Y ni se diga el picheo, las estrategias y los cambios en los mánageres. Son los dos mejores equipos en su División, y esto apenas comienza. Nos vienen dando una probadita en el mes de mayo, de lo que se vivirá para septiembre y octubre. Y ya que hablamos de festividades, en el Día de las Madres, a referencia de que sea una semana, un mes o siempre este agasajo, voy a felicitar a todas ellas que se brindan en el deporte, en el salón de belleza y en la cocina. Y las tenemos en acción en el softbol, futbol, volibol, baloncesto y en el gimnasio a todas horas.Y a propósito de sueflis, vascuras, harriyitis, -traducción- “Fuiste mi primer amor y será por siempre”. ¡Ai´sí! Solo el amor de una Madre apoyará / cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una Madre confiará / cuando nadie otro cree. Solo el amor de una Madre perdonará / cuando ninguno otro entenderá. Solo el amor de una Madre honrará / no importa en qué pruebas has estado. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una Madre.