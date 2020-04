Son muchos los ignorantes que se resisten a acatar las reglas de salud

En manos de los ignorantes. No me refiero al gobierno. Tampoco al presidente López Obrador ni a nadie de su gabinete. Me refiero a los miles, y probablemente millones, de personas que no están atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud. En el país, en el estado de Sinaloa y en los municipios, miles de personas transitan por las calles como si nada pasara. Cientos de negocios que para nada son considerados indispensables, siguen abiertos. La gente camina por las calles, arriba a los lugares públicos y acude a tiendas, abarrotes y otros negocios sin cubrebocas. Y sin guardar la sana distancia. Muchos menos, pero mucho menos, se les ve que porten algún gel antibacterial. Los ignorantes que abundan en el país, en Sinaloa y en Mazatlán no sólo se ponen en riesgo ellos con sus desplantes de que “si me enfermo es porque ya me tocaba”. ¡No, señores! Con su actitud están poniendo en riesgo la salud de los demás. Pero muy especialmente de sus propias familias al contagiarse y ser transmisores de este virus. Ayer, en un recorrido por las calles y avenidas de Mazatlán se pudo constatar que cientos de automovilistas circulan por todos lados. Que miles de personas, particularmente en las colonias populares, deambulan fuera de sus casas sin cubrebocas. Niños y jóvenes acuden a los parques de sus colonias como si nada ocurriera. ¡Ya basta! Suficiente tenemos con los ignorantes que están manejando el país y que con una ceguera poco común creen que siguen en campaña. No aterrizan. Y como dijera el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, “El Gobierno (de AMLO) no tiene ni idea de qué hacer ante la crisis económica”. Y lo que ha planteado hasta hoy López Obrador es un sueño guajiro que arrastra al país a una crisis mayor de lo esperado. Pero esos son otros ignorantes que ponen en riesgo la estabilidad económica de México. Los otros ignorantes son los que sin que sea urgente siguen en la calle propalando el virus, como si México estuviera preparado para recibir a miles de contagiados.

Hablando de ignorantes. Pues no que “El Químico”, Luis Guillermo Benítez, odia al exalcalde Fernando Pucheta. En la práctica, el alcalde acaba de lanzar la campaña “Consume Local”. Esa misma que desde hace 15 días arrancó el exalcalde Fernando Pucheta. Esa misma que en las transmisiones que a diario comparte Pucheta la presenta y hace el llamado a la población a apoyar a los comercios locales, al abarrote del barrio, a los que venden tortas, cenas y otros alimentos. “Consume Local” es autoría de Pucheta. Entonces, “El Químico” lo que hizo fue sumarse a esa campaña. Es posible que vio que la entrega de despensas no era el camino para apoyar realmente a la economía de los más jodidos de Mazatlán. Pucheta es de los pocos políticos de Sinaloa que mantiene una verdadera y destacada presencia en redes sociales. Qué bueno que “El Químico” se sume a las buenas acciones.

Contra todo. Los gobernadores de todo el país han comenzado a asumir un rol más activo ante la Fase 3 de la pandemia. A todos se les observa en sus mensajes a la ciudadanía con su cubrebocas. Esa es una disposición. Pero contrario a todos, el presidente López Obrador se niega a utilizarlo. Y algunos dicen que hasta el gel antibacterial. No se puede llamar a la población a que respete las disposiciones de salud, cuando evidentemente el presidente las viola. No se puede pedir que se utilice el cubrebocas cuando diario aparece sin protegerse. López Obrador no entiende que si se enferma, nos perjudicará a todos. Que si se enferma y con el gabinete de “florero” que tiene, el país sería un caos.