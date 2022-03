audima

De un textil multicolor plagado de cuentas que brillan y los esqueletos de dos mujeres está hecho un cuadro que reza: “Mujeres juntas hasta difuntas”, me lo regaló una amiga entrañable, de esas que se tienen pocas.

Por supuesto que la autora es mujer. Nosotros como ella, además de cambiar el significado de algunos dichos populares, también acuñamos conceptos. La imagen que les describo me lleva a uno de ellos: Sororidad. Esta palabra con tres erres y que suena a trabalenguas es poco conocida. Se las presento, significa solidaridad entre mujeres. De acuerdo con la antropóloga y feminista Marcela Lagarde, la sororidad es una política social de la democracia feminista y una forma de relación entre mujeres. Propone que seamos amigas y aboguemos juntas por consignas como las que se vitorearon el ocho de marzo en las marchas en conmemoración del Día Internacional de la mujer: “Fui la niña que tocaron sin su consentimiento, pero soy la tía de la niña que jamás vas a tocar ni a destruir”. “Libre y poderosa vivo sin miedo”… Hoy grito con ellas y les cuento un cuento que no lo es tanto:

Don Justo saca una silla para que le de el sereno y prende un Delicado, escupe los trozos de tabaco y piensa: Ya me cansé, la reuma y la sequía no tienen pa cuando acabar. Ni modo vieja no hay de otra, échale una mano desde arriba. La otra dámela a mí y te alcanzo. Los centavos ya no rinden, apenas acabalé pa los quince años, vieras que re chula se veía con su vestido rosa, la comadre no los compró en Huajuapan. Pa la música vendí el burro y ahí con la venta de la cosecha salió pa lo demás. Te fuimos a ver al campo santo, te la encargué, ¿te acuerdas? La Chona ya le tiene un trabajo en la capital, dice que son buenas personas… La niña Socorro va a estar bien.

Aislada Socorro desaparece las arrugas de más de cien camisas. Veinte horas de trabajo diarias, dos metros cuadrados, un burro y una plancha bastan. No come o bebe frecuente, lo que no cesa son los golpes y gritos cuando no cumple con su trabajo. Cree oír que su abuelo muerto le dice al oído: “Escapa”, pero le es imposible hacerlo porque la tienen atada con una cadena de la cintura en el día y en la noche del cuello. Lleva dos años en la Ciudad de México. Decide verse al espejo, ya no sabe quién es la que está ante sus ojos. Los senos han desaparecido. No recuerda la última vez que menstruó. La piel parece un mapa lleno de las señales de la plancha caliente que su patrona le pone en la boca, en la espalda, en el cuello, en los brazos…La voz de su abuelo la escucha del alba hasta que se pone la luna. Socorro le pone atención y le comparte su plan, a don Justo le parece bien pensado, ambos deciden llevarlo a cabo. Socorro explica ante un ministerio público que el hombre que la espera afuera no ha sido su agresor. Los responsables son una mujer, su pareja, su hermana y sus hijas.

En el 2015 se podía leer en la prensa: “Durante dos años una mujer permaneció encadenada del cuello para obligarla a planchar ropa de día y de noche. Ahora que está libre pide que le llamen Zunduri, nombre con que pretende rehacer su vida después de un período de esclavitud en una tintorería en el sur de la Ciudad de México”.