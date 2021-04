Sorprenden a empleados del Ayuntamiento de Ahome arrancando propaganda electoral

Hasta el tuétano. No es novedad que funcionarios del Ayuntamiento de Ahome estén metidos en favor de la campaña de los candidatos morenistas. Hay evidencias y testimonios de que eso es así. A los casos ya conocidos, ahora se le suma otro: empleados retirando la propaganda electoral del candidato priista-panista-perredista a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno. Y lo hacen en forma descarada: operan en vehículos oficiales. Es tan contundente el caso que el presidente del PRI en Ahome, César Gerardo, ofrecerá hoy una conferencia de prensa para mostrar las pruebas. Ya no le queda a la alcaldesa Socorro Calderón hacerse la inocente porque ya se sabe para qué los dejó ahí el alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman. La fuerza de Chapman son los recursos de la comuna, no su simpatía.

Al rescate. Los candidatos priistas se pusieron a las “vivas” en Ahome. Donde detectan problemas de posicionamiento hacen la estrategia para repuntar. Esto salió a relucir tras la visita al Valle del Carrizo del candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum; el de la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno, y a la diputación local por el Distrito 03, Bernardino Antelo Esper. Muchos se preguntaron el motivo de tanto despliegue, lo que horas después se despejó: están reforzando esa zona porque ahí hay candidatos hasta para tirar para arriba de los otros partidos. Algunos no pintan, pero por ser de esa región muchos pueden votar por el partido en el que participan y fraccionar el voto. Por eso reforzaron el trabajo ahí.

Sin parar. Entre más días pasan más aviada agarra el encontronazo de los partidarios en Ahome de los candidatos a la gubernatura después del debate de la semana pasada. Todos le dan vuelo a los videos que exprofeso preparan con base en la participación en el debate. Hay unos en el que el candidato priista Mario Zamora “exhibe” al morenista Rubén Rocha Moya, pero le reviran con otros en el que este lo deja mal parado. Uno de ellos es cuando el priista llega a un noticiero de radio para seguir “el debate” con Rocha que se niega a hacerlo porque dice que ya hasta Sergio Torres lo desplazó del segundo lugar. Hay otros videos en el que Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano, le tupe al morenista y que Miguel Ángel Camacho, candidato de MC a la alcaldía, y su gente lo ponen de muestra para relanzar a “su gallo”. Hay algunos que le entran a la zacapela, como Lucio Tarín, coordinador de campaña de Rocha Moya en Ahome, que refuta a Zamora, quien acusó que el chofer de Rocha Moya acaba de comprar en efectivo en una agencia una camioneta de lujo. Tarín dice que en las agencias no reciben el pago en efectivo. Y así se la llevan unos y otros.

Mal signo. Dicen que en los últimos días las cosas no le están saliendo bien a la candidata del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de El Fuerte, Maribel Vega Quintero. Tan es así que cuentan que ha tenido que suspender sus reuniones de campaña porque no se le junta la gente. Eso ya ocurrió en San Blas. Ahí, César Cortés le organizó un encuentro vecinal en su casa. Llegó la hora de la cita, pero como había muy pocos se habla que mejor no llegó. ¿O a la gente no le motiva ir a escucharla o los convocantes de plano no tienen capacidad de convocatoria?

La otra dosis. Dicen que el coordinador de los Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes, traía “juida” a su gente para que nada fallara hoy en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a los adultos mayores en la zona rural de Ahome. Ya la información corrió como reguero de pólvora en las sindicaturas. Ahora será con el nuevo sistema, lo que funcionó mucho mejor y que hizo que Montes Salas recuperara puntos.