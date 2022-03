audima

Muy buenos días.

Sorprender a sus hijos es decir cosas que no esperan, reaccionar en forma diferente ante sus errores y superar sus expectativas. Por ejemplo, su hijo le alza la voz. ¿Qué debe hacer usted? Él espera que le grite y lo castigue. Pero en vez de eso, usted permanece en silencio, relajado y dice algo que le sorprende: "Nunca esperé que me ofendieras de esta forma. A pesar del dolor que me has causado, te amo y te respeto mucho". Después de decir estas palabras, usted se va y deja que su hijo reflexione. De esta manera, su respuesta sacudirá lo fundamentos de la agresividad de su hijo. Haga el intento. Buen día.