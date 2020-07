Sorpresiva renuncia de Secretario de Seguridad y ya van tres que desfilan

Se fue. El secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Federico Rivas Valdés, renunció al cargo. Con este van tres los titulares de Policía Municipal que desfilan en esta administración que encabeza Luis Guillermo Benítez. El primero fue Ricardo Olivo, a quien mangoneaban e insultaban por todo. Principalmente, el secretario de Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura. Lo retiraron y llegó Ramiro Lizárraga. Su paso como secretario de Seguridad fue efímero. Traía buenos planes. Lo llamó el mismísimo alcalde a colaborar. Y tras chocar con Flores Segura, “El Químico” prefirió apoyar a su secretario del Ayuntamiento y despedir a Ramiro. Llegó entonces el capitán de marina con licencia Federico Rivas Valdés. Y apenas arribó comenzaron los choques entre ese nuevo funcionario y el secretario del Ayuntamiento. La formación y carácter del militar con licencia no permitía que le faltaran el respeto. Pero cometió el error de agachar la cabeza con el alcalde. Y en la batalla interna perdió. Siguió triunfante el secretario del Ayuntamiento, Flores Segura. Apenas 11 meses duró en el cargo Federico Rivas Valdés. Su paso por seguridad en Mazatlán es del todo gris. Y ya en los corrillos del palacio municipal comienzan a “quemarlo”. De frívolo no lo bajan. Y de policía burócrata lo acusan. Lo cierto es que Rivas Valdés anda mal y de malas. Si resulta cierto que salió en malos términos de la Guardia Nacional y que sus relaciones con Marina no quedaron nada bien. Ent

onces está metido en un berenjenal. Por lo pronto, como dijo él cuando se presentó por primera vez como secretario de Seguridad, “el anterior se fue por la parte de atrás...Y hasta de la ciudad”. Cosa que no fue cierto, Ramiro Lizárraga sigue aquí en Mazatlán dónde siempre ha vivido. Podría ser él quien tenga que irse por la cocina con una “renuncia” que huele mal y que se presenta precisamente cuando el Alcalde anda en campaña por el norte del estado. Arrancones en pandemia. Los policías de tránsito no aparecen. Tampoco policías municipales ni la Guardia Nacional. Apenas cae la noche decenas de jóvenes comienzan a reunirse e ingerir bebidas alcohólicas en la avenida “Peche” Rice. Poco a poco el número aumenta. El rugido de los motores es la señal. Y comienzan los arrancones. Vecinos de esa zona informaron que no existe en esas reuniones ninguna restricción ni respeto a las disposiciones de salud. El ajedrez político. Las fichas comienzan a colocarse en el escenario político de Sinaloa. Poco a poco irán tomando forma los grupos, las alianzas y los nombres. Lo último que habrán de definir son los nombres. En el caso de Morena la lista es clara y no se ve que el Partido Verde o en su caso el PT con los que pudiera ir en alianza, le hagan sombra a los que tienen perfilados. Los senadores Imelda Castro y Rubén Rocha. Y habría de sumarles por lo menos a otro, el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez. En los otros frentes abundan los nombres con peso específico como es el del senador Mario Zamora; el secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres; el de Educación, Juan Alfonso Mejía; al líder del PRI en Sinaloa, Jesús Valdez, por citar unos. Y no se debe descartar nuevamente al líder del PAS, Melesio Cuen. Otro que pudiera saltar y dar la sorpresa con el PT es Gerardo Vargas Landeros, dirigente de Redes Sociales en el estado y que al parecer no es mal visto por la dirigencia petista que no anda muy conforme con Morena. Las fichas ahí están y habrá otras que se sumen de última hora.