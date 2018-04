Sortijas de los Astros, a 11 mil 112 dólares

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El lanzamiento ‘radio receptor’ es el que uno oye, pero no puede ver”… George “Catfish” Metkovich.-La pregunta de la semana…: Hubo una época cuando se podía robar primera base desde segunda, correr las bases al revés. Pero una jugada, obligó a crear la regla que lo prohíbe. ¿Recuerdas esa historia?La respuesta…: Jugaban Indios y Tigres en la temporada de hace 110 años, 1908. Segunda entrada del noveno innings, empatados a una carrera y hombres de segunda y tercera con un out. Germany Shaefer, del equipo de Detroit, salió de segunda a primera ante la sorpresa del receptor Nig Clarke, quien no tiró a primera. En el siguiente lanzamiento, Shaefer, corrió a segunda, y el tiro de Clarke pasó muy alto sobre la base, mientras desde tercera, anotaba Davy Jones, la carrera de la victoria.Busca 400 millones… Bryce Harper (Nationals), de quien dice su agente, Scott Boras, cobrará 400 millones de dólares por 10 temporadas, a partir de 2019, ha comenzado la campaña con furia bate en mano. Hasta ayer, había sacado cuatro jonrones, impulsado nueve carreras, le habían dado seis bases por bolas frente a cero strikeouts.… ¡Como quien dice!...Sortijas caríííísimas…Como los Astros ganaron 112 juegos el año pasado, mandaron a hacer 112 sortijas parecidas (no iguales) a las que entregaron a los peloteros por la victoria en la Serie Mundial sobre los Arrogantes Dodgers. Y ayer pusieron a la venta tales joyas al precio de 11 mil 112 cada una, es decir, no son muchas ni son baratas.-o-o-o-“Algunos no piensan antes de hablar y otros ni antes ni después”… Anónimo.--o-o-o-o-¡A más de cien!... Al derecho de los Cardenales, Jordan Hicks, de 21 años, le han cronometrado una recta a 100.8 millas por hora, otra a 101, una más a 101.6 y dos a 101.9. Han sido los lanzamientos más veloces en lo que va a la temporada.¡Buena esa por los Mets!... Esta promoción me parece interesante. Los Mets juegan hoy, sábado y domingo en Washington, y en seguida tres veces más aquí en Miami. Por cada strikeout que logren sus lanzadores en los seis encuentros, van a rebajar el 1 % del valor de los boletos para los seis juegos entre el 13 y el 18 de este mes, cuando visitarán Citi Field Cerveceros y Nationals. Pueden economizar entre el 30 y el 60 %.Ahí viene Otani.- El jovencito de Japón, Shohei Otani (Angelinos), coge su nivel ya con una victoria, un jonrón de tres carreras y promedio al bate de 286. En numerosas ocasiones, bigleaguers, con desastrosos spring trainings, han tenido enseguida muy buenas temporadas.“No eres exitoso por la cosecha que recoges, sino según la semilla que siembras”… Proverbio chino.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.