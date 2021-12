Soto y Vlady Jr., con futuros megacontratos

EN PLENO PARO laboral que detuvo en seco las transacciones en la agencia libre, no deja de llamar la atención qué viene en el futuro de los peloteros más codiciados en las ligas mayores. Las extensiones que consiguieron el novato sensación Wander Franco con Tampa Bay por 185 mdd por 12 temporadas y Fernando Tatis, por otra docena de campaña y 340 mdd, se convierten en parámetros, para que los ambiciosos agentes y los mismos jugadores piensen superar esas cifras.

DE MOMENTO, lleva la delantera Mike Trout, de Angelinos, que tiene el récord de 426 millones de los verdes por una decena de temporadas. Ahora, se habla que Nacionales de Washington quiere ofrecer al jardinero dominicano Juan Soto hasta 500 millones de dolaritos. Cifra astronómica, que sepulta la crisis en la industria del big show. El jardinero de Santo Domingo, con cuatro años en la capital de EUA, viene de cumplir una excelente campaña de .313 de bateo, 29 jonrones y 95 producciones.

ESTOS NÚMEROS le valieron estar en el Juego de Estrellas de este año. Ha coleccionado dos bates de plata y el título de bateo en 2020 en la Liga Nacional. A sus 23 años, globalmente, sus estadísticas son fabulosas, con average de .301, 98 jonrones y 312 fletes. Sinceramente, pensar en amarrar de por vida a un pelotero, no siempre resulta negocio exitoso. Pero, mientras haya quien suelte la chequera, bienvenidos más millonarios a nuestra pelota. En las mismas condiciones se vislumbra el panorama para Vlad Guerrero Jr., que causó sensación en la pasada edición con Toronto. Números excepcionales que lo dejaron en segundo lugar en votaciones para Jugador Más Valioso, cuya gema quedó en el fenómeno japonés de dos vías, Shoei Ohtani. El hijo del inmortal del mismo nombre, se manejó bien, cuando le preguntaron en un evento de Leyendas en el estadio Quisqueya, de Dominicana, si ya pensaba en alguna jugosa extensión de contrato.

PELOTERO MADURO, simplemente, estableció. “Es temprano para pensar en eso. Primero, tengo que prepararme mejor para la siguiente temporada. Lo que deseo es que mi equipo, Toronto, sea triunfador, que tenga mejores resultados”. Su fantástica actuación de este año la cincelo con .311, líder de jonrones con 48 y 111 remolques, que lo mantuvieron en la pelea por la triple corona de bateo.

ETIQUETADO como all-star, figura de home-run Derby, el Junior es una apuesta segura para extensión faraónica. No sabemos a qué altura, pero que será nuevo millonario, está garantizado, a menos que se presenten lesiones u otras situaciones ajenas al diamante que se crucen en su camino. Los dueños de clubes, que disputan con la Asociación de Peloteros, no ceden a las mejoras salariales de los peloteros, a veces no los entendemos, porque previo a la pausa del paro laboral, soltaron cerca de 2000 millones de dólares para asegurar carrera de las estrellas de la agencia libre. Hay muchos jugadores de perfil medio o bajo que solo esperan una oportunidad de hacer carrera o mantenerse activos. En ese grupo está Óliver Pérez Martínez, que espera un llamado para cerrar su carrera con 20 años de servicio.