SpaceX se prepara para enviar a cuatro astronautas ala Estación Espacial

Ya con fecha confirmada, el 14 de Noviembre marcará el retorno de misiones

operativas hacia la Estación Espacial desde los Estados Unidos.

Luego de una muy exitosa misión DM-2 (Misión de Demostración 2), en donde

Doug Hurley y Bob Behnken realizaron el primer vuelo tripulado desde Cabo

Cañaveral después de nueve años de sequía, la NASA ha finalmente certificado a la

cápsula “CrewDragon” de SpaceX para volar de forma regular.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es un paso importante no sólo para la NASA, sino también para SpaceX todos los

países y agencias espaciales involucrados en la operación del laboratorio orbital, el

más grande jamás construido.

Cuatro astronautas se sumarán, durante seis meses, a las actividades diarias de la

Estación, ayudando a incrementar las actividades tanto de investigación científica

como de mantenimiento, que tanta falta le hace y que ha encendido varias veces

las alarmas de preocupación en la NASA y sus socios internacionales al tener que

depender solo de Rusia para poder lanzar misiones tripuladas.

¿Quiénes son los integrantes de la misión “Crew 1”?

-Comandante: Michael Hopkins

Veterano de dos misiones espaciales, ha estado166 días en órbita como miembro

de las misiones 37 y 38. Ha realizado, además, dos caminatas espaciales (casi

13hrs). Nacido en Lebanon, Missouri.

-Piloto: Victor Glover

Será su primer vuelo al espacio. Seleccionado como astronauta en el 2013 y

oriundo de California, Glover es piloto naval de aviones F-18 Hornet.

-Especialista de Misión: Shannon Walker

Una vez en la Estación Espacial, Walker se transformará en ingeniera de vuelo de la

expedición 64. Fue seleccionada por la NASA en el 2004 y ya ha estado en órbita

161 días luego de volar a la Estación abordo de la cápsula Soyuz como copiloto.

Nació en Houston, TX.

-Especialista de Misión: Soichi Noguchi

Veterano de dos misiones espaciales, el japonés es Miembro de la agencia espacial

Japonesa (JAXA), seleccionado en 1996. Durante la misión STS-114 en 2005, se

convirtió en el primer japonés en realizar una caminata espacial.

Tanto Hopkins como Glover fueron asignados a esta misión en 2018 y han estado

trabajando y entrenando juntos tanto en la NASA como en las instalaciones de

SpaceX en California. Walker y Noguchi fueron se integraron a principios de este

año y llevan, en equipo, más de 6 meses de intenso entrenamiento.

Siguiendo con la tradición de elegir un nombre para la nave espacial, esta vez la

tripulación de Crew 1 decidió nombrar a la cápsula “Resilience” o Resiliencia,

haciendo hincapié en el esfuerzo de todos los equipos que participan en la misión,

sus familias y mismo los ciudadanos de USA y del mundo por mostrar fortaleza en

estos tiempos difíciles en medio de una pandemia como la del COVID-19.

Los cuatro miembros de la tripulación hacen también referencia al logo de la

misión, que no lleva ningún nombre, ni ninguna bandera. “Esta es una misión de

todos, no de algunos de nosotros. Queremos que conecte con todo el mundo y que

sirva de inspiración. Cuando se trabaja en conjunto, no tenemos límites”, menciona

el comandante Hopkins.

(El poster de la misión con sus tripulantes / Fuente: NASA)

Varias actividades les esperan a los tripulantes de Crew 1 abordo de la Estación

Espacial Internacional durante sus seis meses de estadía en órbita.

Quizás unas de las más significativas sea la de recibir a varias misiones de

abastecimiento no tripuladas, incluidas la nave Cygnus, de Northrop Grumman, que

ya está acoplada, a la próxima generación de cápsulas de carga Dragon de SpaceX

y la nueva nave de Boeing, “Starliner”, que intentará realizar su segundo vuelvo de

prueba no tripulado hacia fines de año.

Recordemos que durante su primer vuelo de prueba, “Starliner” no llegó a la

Estación, tuviendo que abortar su misión anticipadamente.

Starliner, al igual que CrewDragon, será también responsable de llevar tripulación

de manera regular a la Estación Espacial.

Varias caminatas espaciales están también en el calendario, además de recibir a

nuevas tripulaciones que llegarán en las nave Soyuz y Crew Dragon en 2021.

Cuando se cumplen 20 años de presencia permanente de seres humanos en órbita

abordo de la Estación Espacial, muchas expectativas se abren con esta nueva

misión, sobre todo mirando hacia el futuro.

Tengamos en cuenta que solo un puñado de personas han tenido la oportunidad de salir del planeta en casi 70 años de exploración espacial, 566, para ser exactos, y solo 230 han estado a bordo de la Estación Espacial Internacional durante sus primeros 20 años de operación.

La apertura de la NASA al permitir que empresas comerciales como SpaceX y

Boeing puedan llevar tripulaciones a órbita baja, transformando a la más famosa de

las agencias espaciales en un cliente más, es sin dudas, un cambio significativo de

mentalidad y de política, que abrirá las puertas a que muchas más personas tengan

la posibilidad de explorar, investigar, trabajar y porqué no hasta vivir en la órbita de

la Tierra en los próximos años.

El cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon y su tripulación despegarán desde la

mítica plataforma LC-39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, el 14 de

Noviembre a las 7:49pm ET.

Manuel Mazzanti / manuel@manuelmazzanti.com / @manumazzanti