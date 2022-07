Spiegel im Spiegel, espejo en los espejos

Hay un punto en que todo se vuelve simple y no hay ya ninguna cuestión de elección, porque todo lo que se ha apostado se perdería al voltear atrás. El punto de no retorno de la existencia.

Dag Hammarskjöld, Servidor público internacional

Vivir es que nos resuene por dentro la existencia de quienes nos precedieron. Es la memoria. Recuerdo la luz de la tarde cuando en mi cuarto año de vida, mi madre me llevó a clases de teatro infantil en Difocur. Ahí, el profesor Jorge Cázares nos explicó lo que aprenderíamos de una manera muy clara para niños tan pequeños. Y, sobre todo, está aún en mi memoria esa mesa llena de utilería y vestuario con la que entendí que con el teatro como vía se podían vivir varias vidas. Luego crecí y entendí que eso lo daba no solo el teatro, sino el arte como un todo, como un espejo en el cual escuchar campanadas y ecos.

Algo de eso me resonaba el otro día al cocinar salmón a la pitahaya, que es una receta sencilla que medio-inventé: es casito igual a prepararlo a la naranja, pero a la salsa de cítricos se le agrega pitahaya (roja, obvio) y los últimos tres minutos de la cocción del salmón en la sartén este debe pasarlos bañado en la salsa, que es a base de muy deliciosa mantequilla. Al final se sirve con la salsa, rojísima como granate de bohemia, sobre el pescado. Es algo bien precioso. Mi versión parte del Salmón a la meuniére de la gran Julia Child, pero en una casi herética translación del proceso, porque pues, uno es sinaloense y acá se nos da fenomenal el reinterpretar platillos. Eso sí, de haber conocido Julia Child las pitahayas aprobaría sin dudarlo mi receta frankisteinesca.

Cocinaba para compartir con un buen amigo a quien no veo desde inicios de la contingencia y quien se atrevió a posponer el visitarme, pero, y como ya estaba todo listo, decidí invitar a la primera mujer que me escribiera esa tarde. Ello no dio lugar a demoras y sí al obsequio de ver un espejo en los espejos, y no de la manera en que lo dice Jodie Foster en la escena del desayuno en Taxi Driver (1976), de ese Peter Carl Fabergé del cine moderno que es Martin Scorsese, y si en el tener enfrente una mirada que nos lee claro y en grande, como uno de esos librotes de coros de iglesia.

Las miradas, cuando recíprocas, son espejos que se encuentran; el genial compositor Arvo Pärt transmite eso en su Spiegel im Spiegel (recomiendo la versión de Ann Ellsworth). No hay vida sin miradas excepcionales, como excepcional fue aquella tarde en que por Jorge Cázares vi la posibilidad de mil vidas en una que da el arte. Y eso puede llegarnos de varias formas, para mí es ver en Instagram a mi sobrino salir, molacho, de su último día de clases o en el que el sábado mi Claudia Alejandra redescubriese el Réquiem de Mozart en la Catedral de Burdeos. Siempre hay manera de encontrar vibraciones vagabundas, música entre el ruido de los otros. O, como decía mi Claudina, hay maravilla en tomar consciencia de que lo vivido no es la plenitud total de lo posible y hay belleza en abrazar ese “pacto de ficción” de la realidad; esa música inmortal del espejo en los espejos.