Sube todo, menos el ingreso

Los precios van para arriba, y los sueldos no siguen el ritmo. A pesar de que este año se pasó la barrera de los cien pesos en el salario mínimo diario, esto no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas de una familia, como alimentación, educación y salud. No solo es un ingreso insuficiente para cualquier jefe o jefa de familia, sino que hasta para una persona no alcanza.

Como ejemplo, basta ver los precios en los que se venden los productos de la canasta básica. En Mazatlán, por ejemplo, el kilo de carne es de 160 pesos, por 56 pesos de la cartera de huevo.

Dos productos elementales en la dieta de las familias sinaloenses. La cosa no es distinta en la capital del estado, que, para variar, podría ver afectado su dinamismo económico por los frenos al tomate que impone el Gobierno de Estados Unidos, ya que este producto es un fuerte generador de divisas para toda la región centro.

Y lo que está pasando, como siempre, es que la gente le busca para sortear la crisis. Las amas de casa se las ingenian para estirar el gasto, adaptándose a los productos y cantidades que más o menos alcancen para salir la semana o la quincena. Se dejan de comprar algunas cosas o ya no se compran de a kilo, sino de medio o hasta de cuartito.

Así lo expresaron en un recorrido de EL DEBATE por mercados tradicionales. Y no hay cómo bajarle, pues los productores también gastan más porque el diésel para mover sus tractores o la gasolina para trasladar sus productos a los centros de consumo también están por los cielos. Así, pues, todo para arriba, menos los salarios.