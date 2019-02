Suben a los niños al ring

Físicamente los niños no estuvieron presentes ayer en el Congreso del Estado, pero las dueñas de las estancias infantiles y los diputados de Morena, PAN, PRI y PAS los subieron ayer al ring en el pleito que se suscita en Sinaloa y a nivel nacional por los recortes presupuestarios o por la entrega directa a los padres de familia que ofrece el gobierno federal.

En asuntos generales, al empezar a tratarse el tema el que abrió fuego es el diputado morenista José Rosario Romero, quien se lanzó a denunciar que hay pruebas que las estancias fueron aprovechadas para tejer una inmensa red de corrupción, en la que se reportaban muchos más niños de los que estaban registrados, para aumentar los apoyos que recibían.

De inmediato contraatacaron Gloria Himelda, del PRI; Roxana Rubio, del PAN, y Angélica Díaz, del PAS, quienes exigían la aprobación de un punto de acuerdo para que el gobierno reconsidere su postura y vuelva a entregar los subsidios a las estancias que además se complementa con una cuota directa que pagan las madres y los padres de familia.

Las representes de las estancias acudieron con mantas pidiendo ser escuchadas por Andrés Manuel López Obrador, y antier un grupo pidió en Guasave al gobernador Quirino Ordaz que les gestione una audiencia con el presidente en su próxima visita a Sinaloa. Para enfriar los ánimos de la oposición, Flor Emilia Guerra, de Morena, contraatacó al exigir que se acabe la impunidad para los exfuncionarios que desviaron dinero en la pasada administración.

En el Congreso federal también el tema de las guarderías ha calentado el ambiente y legisladores priistas como Mario Zamora y René Juárez, así como la panista Josefina Vázquez Mota, le atizan más leña y despliegan una intensa actividad a favor que se restablezcan los apoyos, incluso trasciende que las bancadas opositoras amenazan con reventar la aprobación de la Guardia Nacional en caso de que no se resuelva favorablemente. Veremos qué tanto más dura esta confrontación.



Popurrí. Una jugada de dos bandas hicieron ayer los Amlovers encabezados por Antonio Tarín, que además de anunciar la realización de una marcha mañana jueves por la tarde en bienvenida y apoyo a Andrés Manuel López Obrador, que iniciará una gira de trabajo por Sinaloa; asimismo, aprovecharon la recta para dar un espaldarazo al alcalde Billy Chapman.

Tarín dice que con alegría le manifiestan todo su apoyo a AMLO, aunque no lo necesita, porque a raíz que ha afectado muchos intereses económicos y políticos creados, trae una aceptación popular superior al 85 por ciento. Y va a seguir con su proyecto de abatir la corrupción y la impunidad.



ALERTA. “El frijol de Sinaloa es gourmet, es caro”, por eso casi no se consume en México; el 90 por ciento de la producción se va al mercado de exportación, dice Guadalupe Miranda “El Rey del Frijol”. Este ciclo se dio la producción más baja en la historia de los últimos años, debido a las inundaciones y a que se sembró tarde, por eso se cotiza por encima de los 26 pesos por kilo, y los productores no deben malbaratar sus cosechas ni entregársela a los “coyotes”.