Buenos días.

No te detengas en los escaparates apagados o antiguos, aquellos que no te aportan buenas vibraciones. Aprende a pasar de largo y a conservar intactas tus emociones positivas. La vida ya es demasiado compleja como para ir cargado con peso de más. Suelta todo aquello que no te aporte positivismo y buen rollo. Da lo mismo si son situaciones o personas, sencillamente, apártalas de tu mente y de tu vida. Borra de tu disco duro todo aquello que te produzca tristeza, desconfianza o afecte negativamente a tu autoestima. La vida es larga y necesitarás todo ese espacio para vivir nuevas alegrías. Sexta coordenada: Tener buena memoria, también consiste en saber lo que se debe olvidar. Buen día.