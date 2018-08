Suenan para Pemex

Tras el nombramiento de Octavio Romero como próximo director de Pemex, quedan pendientes quiénes serán los titulares de las principales subsidiarias de la llamada “empresa productiva del Estado”. Más allá de Fluvio Ruiz, quien también está siendo considerado para hacerse cargo del Proyecto Etileno XXI, el megadesarrollo petroquímico más ambicioso de América Latina con un componente muy importante en Coatzacoalcos, hay otros tres candidatos para dirigir Pemex Exploración y Producción. Considere a Miguel Ángel Lozada, quien actualmente se desempeña como subdirector de Aseguramiento Tecnológico de esa misma subsidiaria; a José Luis Fong, hoy día subdirector de Producción de Campos no Convencionales, y Fernando Flores, exsuperintendente del Activo de Producción Abkatún Pol Chuc y ahora gerente de Exploración y Producción de Carso Oil & Gas. Por lo que hace a Pemex Transformación Industrial suenan José Manuel Alvarado, director Operativo de Producción de esa filial; Jorge Itzal Martínez, subdirector de Abasto también de esa subsidiaria, y, aunque no lo crea, Miguel Tame, quien fuera director de Pemex Petroquímica, investigado por el caso de Odebrecht.El 15 de agosto Andrés Manuel López Obrador tendrá el dictamen técnico de su equipo respecto de qué hacer con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Dado que lo coordinan quien será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y su principal asesor en materia de infraestructura, José María Rioboó, no es difícil inferir que la recomendación sería cancelarlo. A partir de esa fecha se abre otro periodo de 15 días para que a comunidad de ingenieros civiles den su opinión. Si nos atenemos a que el grueso de éstos participan en su construcción, se podría suponer que manifestarán su apoyo a que los trabajos continúen. Y después del 31 de agosto vendría la consulta nacional que dependerá de cómo se planteen las o la pregunta. Pero más allá de todo eso, lo cierto es que si se cancela en automático se aceleraría el pago de la deuda de siete mil millones de dólares que hay en bonos, en detrimento del gobierno que esté, sea el de Enrique Peña o el de AMLO. Además se calcula que preparar la concesión, si transferirlo a un privado fuera el resultado del plebiscito, llevaría de 12 a 14 meses, tiempo que, otra vez, jugaría en contra de las finanzas del gobierno en turno.Por cierto que se encuentran en Massachusetts, en la sede de MITRE, representantes del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de quien a partir del 1 de diciembre será el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, y quien se perfila a ser el director del Grupo Aeroportuario Ciudad de México, Carlos Noriega Romero. Los emisarios de quien será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú van a entrevistarse con los ingenieros que participaron en el diseño y prospectiva del NAIM. Se abordarán las dudas que este grupo tiene sobre temas relativos a la aeronavegabilidad. Esta organización fue la que precisamente se encargó del diseño de los procedimientos de tránsito aéreo de la nueva terminal y de las triples simultáneas para los tres pares de pistas de que constará. Va ser muy importante la explicación que les den a los mexicanos respecto a su postura de ampliar la base de San Lucía y hacerla coexistir con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.La renovación de equipo de cómputo se convirtió en un problema para el SAT desde 2016, cuando el integrador Cepra, de Joel Sánchez, se inconformó por un fallo en el que no resultó ganador, logrando revertirlo y adjudicarse el contrato. Sin embargo se detectaron irregularidades en unas certificaciones de competencia que presentó, por lo que le fue revocado por el Órgano Interno de Control de la dependencia de Osvaldo Santín en junio de 2017. A partir de allí inició un largo litigio que ha impedido la sustitución total del equipo de cómputo, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación indicó que la adjudicación a Cepra fue ilegal y debió inhabilitarla. El caso ahora se dirime en el Juzgado Primero de Distrito de Hidalgo, que está por resolver la suspensión definitiva y que en anteriores ocasiones ha fallado a favor de esa firma de Sánchez, convenientemente cuando el juez titular, Diego Alejandro Ramírez, se encuentra de vacaciones. Por lo pronto, ya hay una denuncia vigente por fraude en la PGR contra ella y sus apoderados.Quien también ya se va de BBVA-Bancomer es el director Contencioso, Hugo Pimentel. El ejecutivo de larga trayectoria en el área jurídica también se jubila. Lo va sustituir Raymundo Carrillo, quien viene de esa misma área pero de Walmart de México, que comanda Guilherme Loureiro. Se trata de un viejo compañero del nuevo director legal de ese banco, Eugenio Bernal. Ambos trabajaron en White & Case, bufete del que salieron por diferencias por allá del 2012 junto con Juan Pablo Rico, Gustavo Robles e Iván Libenson. Por cierto que tras el retiro de Gerardo Ramírez Ornelas como abogado corporativo externo de Bancomer el ganón resultó ser José Antonio García Luque, con quien lo une una sólida amistad. El despacho de su papá, José Antonio García Alcocer, el Morris, resultó beneficiado de ese ajuste en la división jurídica del banco.